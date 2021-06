Gefangen im Meer: RTL kündigt «Extra Spezial» an

TV-News

In einem Live-Experiment versuchen zwei «Extra»-Reporter durch das Wattenmeer zwischen Neuwerk und Cuxhaven bei einsetzender Flut zu wandern. Begleitet werden sie von der DLRG.

Welche Risiken lauern auf Badehungrige am Meer? Wie gefährlich sind Ebbe und Flut tatsächlich? Und wie verhält man sich im Notfall richtig? Wer antworten auf diese Fragen sucht, für denjenigen hat RTL die passende Sendung angekündigt, denn am kommenden Montag, 5. Juli, sendet der Kölner Senderab 20:15 Uhr. Darin begeben sich zwei Reporter bei einsetzender Flut auf eine mehrstündige Wattwanderung zwischen Neuwerk und Cuxhaven.Nazan Eckes moderiert das Unterfangen aus sicherer Entfernung aus einem DLRG-Rettungsturm und begrüßt dort diverse Experten, die anhand von Einspielern die Risiken im Meer erläutern und Tipps für „ungetrübte Badefreuden“ geben, um zu verhindern, dass wie im vergangenen Jahr 378 Menschen beim Baden ertrinken. In der zweistündigen Sondersendung sollen nützliche Tipps gegeben werden, die Alltagsweisheiten, wie etwa warum man nicht überhitzt ins kühle Nass springe sollte, erklären.Im Mittelpunkt der Sendung stehen die Reporter Marlena Busch und Burkhard Kress, die sich in einem aufwendigen Live-Experiment vorsätzlich den Risiken des Wattenmeers aussetzen. Damit nichts passiert und das Duo nicht durch die schleichende Kälte des Wassers oder durch tückische Schlickfelder in Gefahr gerät beaufsichtigt die DLRG das Experiment. Im Gespräch mit Nazan Eckes werden Wolf Dieter Sandforth (1. Vorsitzender DLRG Cuxhaven), Angela Benzel (Wattführerin / Wattexpertin) und Prof. Dr. Dr. Peter Radermacher (Anästhesist / Tauchmediziner) die besonderen Gefahren erläutern und vor allem Ratschläge für einen generell risikofreien Urlaub am Meer geben.