Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen den Überraschungssieg der Schweiz? Konnte RTL mit «Undercover Boss» überzeugen?

Über allem stand einmal mehr die Übertragung der, die am Montagabend vom ZDF kam. Die Vorberichte sahen bereits 9,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, davon 3,39 Millionen aus der jungen Zuseherschaft. Die Quoten lagen zu Beginn des Abends bereits bei 33,5 und 43,7 Prozent. Die Partie zwischen Frankreich und der Schweiz kam dann auf 49,4 Prozent insgesamt und 57,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite lag bei 12,74 Millionen. Das Erste setzte dementgegen und verzeichnete mit dem Krimi 3,23 Millionen Seher und 11,2 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren belief sich die Quote auf 3,2 Prozent. Fürblieben im Anschluss noch 1,24 Millionen dran. Die Sehbeteiligungen sanken auf 4,4 und 1,6 Prozent.ProSieben versendete acht-Folgen, die nicht gut beim Publikum ankamen. Die „stärkste“ Folge gab es um 21:12 Uhr zu sehen, die 0,74 Millionen verfolgten. Daraus ergaben sich Marktanteile von 2,5 Prozent insgesamt und 5,2 Prozent in der Zielgruppe. RTL setzte aufundund generierte damit Zielgruppenanteile von 5,6 und 3,1 Prozent. Die Reichweiten lagen in der umworbenen Gruppe bei 0,47 und 0,23 Millionen. Auf dem Gesamtmarkt standen mit 1,17 und 0,81 Millionen Zuschauern 4,1 und 3,4 Prozent auf dem Papier. VOX versendete zwei Folgenund erreichte damit 0,97 und 0,50 Millionen Seher. In der Zielgruppe zeigte die Quotennadel 4,3 und 2,3 Prozent an.Bei Sat.1 standim Programmplan. Der Unterföhringer Sender verbuchte mit 0,45 Millionen Zuschauern eine Zielgruppenquote von 2,2 Prozent. Kabel Eins baute auf Jackie Chan undund holte eine Gesamtreichweite von 0,71 Millionen. In der Zielgruppe wurden 3,9 Prozent Marktanteil ermittelt. RTLZWEI kam mitnicht über 1,7 Prozent in der werberelevanten Zuschauergruppe hinaus. Insgesamt schalteten 0,35 Millionen den Grünwalder Sender ein.