«Das Supertalent»: RTL verpflichtet Lukas Podolski

Der Kölner Sender gab am Dienstagvormittag auf einer Pressekonferenz die Verpflichtung von Lukas Podolski bekannt.

RTL rief am Dienstagvormittag zu einer Pressekonferenz unter dem Titel "Transfercoup" auf. Nach wenigen Minuten präsentierten Henning Tewes, Geschäftsführer RTL und Co-Geschäftsführer TVNow, und Kai Sturm, RTL-Unterhaltungschef, einen neuen Juror für die Castingshow. Und die Personalie ist ein wahrer Coup: Lukas Podolski wird in der kommenden Staffel als Juror bei der Talent-Show agieren. Damit kehrt der ehemalige Effzeh-Profi in seine Heimatstadt zurück. "«Das Supertalent» habe ich immer gerne mit meiner Familie geschaut, jetzt sitze ich bald selbst auf dem Jurystuhl. Ich gespannt auf diese und weitere neue Herausforderungen bei meinem neuen Verein. Und das in meiner Heimatstadt Köln", so Podolski.Besonders freue sich der Weltmeister von 2014 auf Kinder, die ihre Talente auf der großen Bühne präsentieren werden. Henning Tewes betonte außerdem, dass Podolski nicht nur bei «Das Supertalent» vor der Kamera stehen werde, sondern auch in anderen – nicht weiter erläuterten – Shows vertreten sein wird. Mit seinem Vorgänger Dieter Bohlen möchte sich Podolski allerdings nicht vergleichen: Er habe das super gemacht, allerdings komme Bohlen aus einer ganz anderen Richtung, weswegen er sich nicht mit ihm vergleichen wolle. Er ließ außerdem durchblicken, dass er wohl auch im sportlichen Bereich zum Einsatz kommen werde. RTL hält bekanntlich die Rechte an den «European Qualifiers» und den europäischen Vereinswettbewerben der Europa League und der neuen Europa Conference League. Für die Nationalmannschaftsspiele hat RTL kürzlich allerdings Lothar Matthäus verpflichtetWer die anderen Jury-Mitglieder neben Lukas Podolski sein werden, hielt man weiterhin unter Verschluss. Kai Sturm kündigte weitere Personalentscheidungen für die kommende Woche an, in der man in "eine weitere Phase" übergehen wolle.