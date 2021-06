Antonio Banderas ist «Das Monster von Florenz»

International

Der «Pain and Glory»-Schauspieler wird in der neuen Studiocanal-Produktion die Hauptrolle übernehmen.

Studiocanal hat den Oscar-nominierten Schauspieler Antonio Banderas für die sechsteilige Miniseriegecastet. Das Projekt basiert auf dem New-York-Times-Bestseller „The Monster of Florence: A True Story“ aus der Feder von Douglas Preston und Mario Spezi. Der Däne Nikolaj Arcel, Oscar-nominiert für «A Royal Affair», führt Regie nach einem Drehbuch von Arcel und Anders Thomas Jensen, der auch das Drehbuch zu Susanne Biers Oscar-Gewinner «In A Better World» geschrieben hat."Das Buch ist ein absoluter Knaller; kraftvoll, fesselnd, gefährlich und persönlich. Man kann einfach nicht glauben, dass ihnen das alles passiert ist. Wir können es kaum erwarten, mit der Produktion der Serie in Florenz zu beginnen und mit einem unserer Lieblingsschauspieler Antonio Banderas zu arbeiten", so Ron Halpern, Studiocanal Executive VP of Global Production.Die Serie wird erzählen, wie Preston und Spezi den Mörder identifizieren. Die beiden werden dann, in Prestons Worten, "in einen erschütternden staatsanwaltlichen Rachefeldzug hineingezogen, unsere Telefone werden abgehört, wir werden von der Polizei verfolgt und bedroht, wir werden beschuldigt, an satanischen Riten teilzunehmen – was darin gipfelt, dass Mario verhaftet und angeklagt wird, das Monster von Florenz selbst zu sein."