UCP bestellt «The American Throne»

US-Fernsehen

Noch gibt es keinen Sender, bei dem die Serie laufen könnte.

Julius Onahs neues Dramahat von Universal Content Productions, einer Abteilung der Universal Studio Group, einen Serienentwicklungsauftrag erhalten. Die Serie wird von dem nigerianisch-amerikanischen Filmemacher geschrieben und inszeniert, der vor allem für die Produktion des Films «Luce» bekannt ist.Die Serie «The American Throne» spielt in einem kühnen, zeitgenössischen Amerika, in dem die Nation als Monarchie gegründet wurde. Im Mittelpunkt steht eine rein weiße Königsfamilie, die in einen erbitterten Kampf um die Thronfolge verwickelt wird, als sich herausstellt, dass der verstorbene König ein verblüffendes Geheimnis verborgen hat: einen schwarzen Sohn, der der wahre Thronfolger ist.Zu den weiteren Beteiligten an dem Projekt gehört der britisch-amerikanische Filmemacher Peter Glanz («The Longest Week»), der auch das Drehbuch schreibt. Sam Esmail und Chad Hamilton von Esmail Corp. werden im Rahmen ihres Gesamtvertrags mit UCP die Produktion übernehmen.