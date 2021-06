«Let the music play»: Neue Sat.1-Vorabenshow startet schon Anfang August

TV-News

Sat.1 schraubt im August einmal mehr am Vorabendprogramm. Ross Antony fliegt daher demnächst wieder aus dem Programm.

Mitte Juni hat Sat.1 die Wiederbelebung der einstigen VOX-Sendung «Hast du Töne?» für den späten Sommer angekündigt. Nun hat man für, so der neue Titel, einen Starttermin gefunden. Das Hit-Quiz, das auf dem amerikanischen Format «Name That Tune» basiert, feiert am Montag, den 9. August, um 19 Uhr Premiere. Moderiert wird die Sendung übrigens von Amiaz Habtu, der von VOX verpflichtet wurde, wo er aber auch in Zukunft noch weiter zu sehen sein wird.„Bei «Let the music play» kann zwar nur eine Person bis zu 10.000 Euro mit nach Hause nehmen, aber durch diese Musik-Quiz-Show gewinnen eigentlich immer alle. In jeder Sendung bekommen wir live gespielte Hits und längst vergessene Classics auf die Ohren, mit denen man persönliche Erinnerungen verbindet und die Emotion pur auslösen. Und das feiere ich so sehr, dass ich einfach bei jedem Song mittanze", erläutert Habtu das Konzept. In insgesamt fünf Spielrunden treten drei Kandidaten gegeneinander, die die von der Live-Band „Wolf & The Gang“ eingespielten Songs erraten müssen.Findigen Sat.1-Zuschauer wird aufgefallen sein, dass der Sendeplatz um 19 Uhr derzeit eigentlich vom «Buchstaben Battle» belegt ist. Dieses rückt wieder auf den alten Programmplatz um 18 Uhr, wo die von Ruth Moschner moderierte Gameshow einst im Vorlauf von «5 Gold Rings» zu sehen war. «Rolling – Das Quiz mit der Münze» wird dann vorerst aus dem Programm genommen. Die Quoten der Ross-Antony-Show waren seit dem Start Mitte Mai ohnehin sehr überschaubar und kamen nie über den Senderschnitt hinaus. In der Spitze waren in der klassischen Zielgruppe maximal 6,7 Prozent möglich. Während der Euro 2020 rutschten die Werte nochmals ab und lagen im Schnitt bei 3,6 Prozent seit dem 11. Juni.