Jackie-Chan-Abend bei Kabel Eins hätte schlechter laufen können

Quotennews

Zwar reichten zwei Filme mit Jackie Chan nicht ganz an den Senderschnitt heran, doch richtig mies lief es für Kabel Eins trotz Fußball nicht.

Kabel Eins ist bekannt dafür alte Filmklassiker mit großen Namen aus dem Archiv zu kramen und damit häufig recht ordentliche Werte einzufahren. Am Montagabend setzte man auf die geballte Ladung Jackie Chan und startete mitaus dem Jahr 2000 in die Primetime. An Chans Seite spielt Owen Wilson. Dies lockte insgesamt 0,71 Millionen Zuschauer zum Unterföhringer Sender, wovon 0,32 Millionen aus der klassischen Zielgruppe stammten. Die Marktanteile lagen bei 2,5 Prozent insgesamt und 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dies Zahlen sind zwar nicht wirklich gut, aber mit der Europameisterschaft im Gegenprogramm sicherlich keine Schande.Im Anschluss daran ging es mitaus dem Jahr 1998 weiter. Ab 22:40 Uhr blieben noch 0,38 Millionen dran. Die Quoten sanken auf 2,4 und 3,0 Prozent. Wer nicht genug von der chinesischen Hollywood-Legende bekommen konnte, durfte sich um 1:10 Uhr noch überfreuen. Die etwa einstündige Dokumentation verfolgten tief in der Nacht 0,25 Millionen Seher. In der werberelevanten Gruppe stieg die Sehbeteiligung auf tolle 7,7 Prozent. Insgesamt waren ebenfalls starke 6,2 Prozent Marktanteil möglich.Am Vorabend meldete sichaus Salzburg. Die Ausgabe aus dem „Cook & Wine“ von Günther Grahammer wollten 0,39 Millionen sehen. Die Kochreportage verzeichnete einen Zielgruppeanteil von miesen 2,4 Prozent. Im Anschluss holteeinen Marktanteil von 2,7 Prozent bei den Umworbenen. Die Reichweite belief sich auf 0,36 Prozent.