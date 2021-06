«Bier Royal» schmiert gegen Fußball ab 🍻

Quotennews

Der Fernsehsender ZDF wiederholte am Dienstagabend die Komödie aus dem Jahr 2019. Seltsamerweise war dies kein Erfolg.

Um das Erbe einer Bier-Brauerei zankten sich am Dienstagabend die zwei Frauen Gisela und Vicky, da der Patriarch Franz Hofstetter verstorben ist. Die Mediensatire wurde vor knapp zwei Jahren das erste Mal ausgestrahlt und wurde mit Top-Werten belohnt. Der Zweiteiler kam auf 6,72 und 5,44 Millionen Fernsehzuschauer, die Marktanteile lagen bei 21,0 und 17,2 Prozent. Nur beim jungen Publikum hielt sich das Interesse mit 0,80 und 0,58 Millionen in Grenzen.Die Wiederholungen der zwei Filme, die zwischen 20.15 und 23.05 Uhr liefen, erreichten gegen König Fußball 3,15 und 2,51 Millionen Zuschauer, die Marktanteile der Christiane Balthasar-Produktion lagen bei 10,4 sowie 10,5 Prozent. Beim jungen Publikum kam das Werk aus der Feder von Carolin Otto auf 0,35 und 0,30 Millionen, die Marktanteile lagen bei 3,9 sowie 4,4 Prozent. Ungewöhnliche Werte für das Fußball-Gegenprogramm, denn in den vergangenen Wochen kamen die öffentlich-rechtlichen Sender fast immer auf gute Quoten.Im Anschluss wollten 1,47 Millionen Menschen dassehen, das einen Marktanteil von 8,3 Prozent hatte. Beim jungen Publikum entschieden sich 0,18 Millionen Zuschauer für den Stoff, die Fernsehstation fuhr 3,6 Prozent bei den jungen Menschen ein.