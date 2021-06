TVNow ab sofort auf Sky Q verfügbar

Vermischtes

Sky und die Mediengruppe RTL haben nun weiterte Teile ihrer vereinbarten Partnerschaft aus dem März wahrgemacht.

Ab sofort könne die Sky-Q-Abonnenten in Deutschland und Österreich auch auf TVNow zugreifen. Das ging bereits aus einem Deal zwischen der Mediengruppe RTL und Sky im März 2021 hervor, indem RTL ausgewählte Formel-1-Rennen im Free-TV zeigen darf. Im Austausch gegen die Rechte an den Formel-1-Rennen ist Sky nun dazu berechtigt das komplette TVNow-Programm mit über 50.000 Programmstunden für die Sky-Q-Kundschaft anzubieten. Darunter fallen unter anderem TVNow Originals wie «Princess Charming», Lizenzserien wie «Why Women Kill» oder zahlreiche TV-Highlights wie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» oder «Die Bachelorette». Zudem sind auch bald exklusive Spiele der UEFA Europa League und der UEFA Conference League auf Sky Q verfügbar.Christian Hindennach, der Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland, sagt zu der Partnerschaft: „Durch die Aggregation von TVNow auf Sky Q vereinen wir die größten und beliebtesten Mediatheken auf einer Plattform. Wir stärken damit die Position von Sky Q als führende All-in-One Plattform. Wie kein anderer Service steht Sky Q gleichermaßen für lineares Fernsehen, ein exklusives On-Demand-Angebot, Mediatheken, Apps, Streaming und komfortable Funktionalitäten auf einer gemeinsamen Plattform. Und mit TVNow schaffen wir für unsere Kunden einfach noch mehr Content-Vielfalt, ohne Hin- und Herschalten zwischen den Plattformen. Alles einfach auf Sky!“Henning Nieslony, Co-Geschäftsleiter TVNow, fügte an: "TVNow ist schon jetzt der führende deutsche Streamingdienst im Markt. Durch die Zusammenarbeit mit Sky können ab sofort auch rund 2,5 Millionen Sky Q-Kund:innen schnell, einfach und direkt auf unser vielfältiges und hochwertiges Inhalteangebot zugreifen. Das ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt, um das Streaming-Abo für ganz Deutschland zu werden." Durch die Zusammenschließung der Video-On-Demand Angebote konnte die Mediengruppe RTL die Reichweite ihrer Streaming-Plattform noch einmal erhöhen, sodass die TVNow-Premium-App nun auf IOS, Android, HbbTV, Apple TV, Samsung TV, Panasonic TV, Fire TV, Android TV sowie Magenta TV und jetzt auch Sky Q erhältlich ist.