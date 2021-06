Im August geht «Awkwafina» weiter

US-Fernsehen

Der Sender Comedy Central hat ein Premieren-Datum gefunden.

Der Fernsehsender Comedy Central setzt die Awkwafina-Familien-Comedyab dem 18. August um 22.00 Uhr fort. Zur Premiere werden gleich zwei neue Abenteuer ausgestrahlt. «Awkwafina Is Nora From Queens» wird von Awkwafina, Karey Dornetto, Hsiao, Lucia Aniello (Co-Schöpferin von "Hacks"), Peter Principato und Itay Reiss von Artists First produziert.Inspiriert von Awkwafinas eigener Kindheit in Queens, beendete die Show ihre erste Staffel im März letzten Jahres mit einem Quotenaufschwung. Awkwafina spielt Nora Lin, neben Co-Stars BD Wong als Noras Vater, Lori Tan Chinn als ihre Großmutter und Bowen Yang als ihr Cousin.Staffel eins von «Awkwafina Is Nora From Queens» wird auf HBO Max ausgestrahlt, als Teil eines Deals, den Comedy Central Productions im letzten Sommer mit WarnerMedia geschlossen hat, und Staffel zwei wird dort nach dem Ende der Laufzeit auf Comedy Central Premiere haben.