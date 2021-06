TLC trennt sich von Josh Duggars

US-Fernsehen

Der Stein des Anstoßens ist der laufende Kinderpornografie-Prozess.

Der amerikanische Spartensender TLC trennt sich nach elf Staffeln von Josh Duggar und beendet die Produktion von «Counting On», welches elf Staffeln lief. "TLC wird keine weiteren Staffeln von «Counting On» produzieren", sagte der Sender in einer Erklärung gegenüber ‚Variety‘. "TLC hält es für wichtig, der Familie Duggar die Möglichkeit zu geben, ihre Situation privat zu klären."Als Spin-off der Originalseriekonzentrierte sichauf die Familien der Duggar-Schwestern Jessa Seewald, Jinger Vuolo und Joy-Anna Forsyth sowie deren Eltern Jim Bob und Michelle Duggar. Die Serie entstand 2015 nach der Absetzung von «19 Kids and Counting», nachdem berichtet wurde, dass Josh Duggar fünf minderjährige Mädchen belästigt hatte, darunter auch Dillard und Seewald, die sich später als Opfer meldeten.Die letzte Folge der elften Staffel der Reality-Doku wurde am 22. September 2020 ausgestrahlt. Am 30. April wurde bekannt, dass Josh Duggar in Arkansas wegen des Besitzes von Kinderpornografie verhaftet worden war. Bei einer Verurteilung drohen Duggar bis zu 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von maximal 250.000 Dollar für jeden einzelnen Anklagepunkt. Der Prozess gegen Josh Duggar war ursprünglich für den 6. Juli angesetzt, aber sein Anwaltsteam beantragte eine Verschiebung der Anhörung auf Februar 2022. Jetzt soll es am 30. November losgehen.