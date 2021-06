Susanne Stichler wird Moderatorin bei «NDR Info 21:45»

Köpfe

Susanne Stichler löst Thomas Kausch als neue Moderatorin im NDR-Nachrichtenmagazin «NDR Info 21:45» ab.

Mit Susanne Stichler erweitert der NDR sein Moderatorenteam des Nachrichtenmagazins «NDR Info 21:45», das bislang von Thomas Kausch moderiert wurde. Kausch moderierte die Sendung rund zehn Jahre lang, nun verlässt er sie auf eigenen Wunsch am 9. Juli. Seine Rolle wird künftig neben Susanne Stichler auch von Julia-Niharika Sen ausgefüllt.Thomas Kausch selbst sagt dazu: „Was gibt es Spannenderes, als eine neue Sendung aufzubauen. Ich konnte von Anfang an dabei sein als Teil des kreativen, leidenschaftlichen Teams von «NDR Info 21:45». Jetzt ist die Sendung zehn Jahre alt geworden. Ein guter Zeitpunkt, um noch einmal Neues zu erfahren.“Seine Nachfolgerin, Susanne Stichler, gehört seit 2004 fest zum NDR-Moderatorenteam für Aktuelles und Politik. Sie moderierte bereits das Nachmittagsprogramm von «NDR Info» und die Spezialsendungen zu den nördlichen Landtagswahlen. Ab 2012 war sie auch unter den Zuschauern der Politikmagazins «Panorama 3» bekannt. Ihre größte Bekanntheit erlangte Stichler jedoch als Moderatorin der «tagesschau» am Nachmittag, des «nachtmagazins» oder der pandemiebedingten Sendung «ARD extra: Corona-Lage», in der Stichler den Zuschauern regelmäßige Corona-Updates im Ersten lieferte. Auch im Radio ist Susanne Stichler in der «ARD Infonacht» zu hören. Ab dem 10. Juli ist Stichler also jeden Wochentag in dem Nachrichtenmagazin «NDR Info 21:45» zu sehen, in dem sie 15 Minuten lang einordnende Berichterstattung zu den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen in Norddeutschland liefert.