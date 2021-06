Noch mehr Champions League für DAZN

Vermischtes

Der Streamingbroadcaster DAZN hat sich die Rechte der UEFA Women’s Champions League gesichert. Der Vertrag umfasst zudem auch die Ausspielungsmöglichkeiten für YouTube.

Wie der Streaminganbieter DAZN am Mittwoch mitteilte, hat man sich die globalen Übertragungsrechte an der UEFA Women’s Champions League für die kommenden vier Spielzeiten gesichert, also bis einschließlich der Saison 2024/25. Teil des Deals ist zudem eine Partnerschaft mit YouTube, wo alle Spiele bis einschließlich der Spielzeit 2022/2023 parallel zur DAZN-Übertragung parallel gestreamt werden. Ziel dieser kostenlosen Ausspielung ist es, dem professionellem Frauensport mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Zu diesem Zweck produzierte man für den YouTube-Kanal den Kampagnenfilmproduziert, der von Regisseurin Alyssa Boni inszeniert wurde und mit der Stimme der britischen Rapperin FLOHIO unterlegt ist (siehe unten). Durch mehr Sichtbarkeit soll ein Dominoeffekt erzeugt und der Frauenfußball in neue Sphären geführt werden, so DAZN.In den beiden folgenden Spielzeiten werden, dann nicht mehr alle Spiele kostenlos auf YouTube gezeigt, sondern „nur“ noch 19 der insgesamt 61 Partien. In Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Zuschauer die Spiele mit deutschem Kommentar verfolgen. Der mehrjährige Vertrag sichert DAZN die exklusiven Rechte weltweit, mit Ausnahme der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) – dort werden Content-Clips und Highlights gezeigt – sowie China und seiner Territorien.James Rushton, Co-CEO, DAZN Group, kommentiert den Rechtezukauf hocherfreut: „DAZN freut sich riesig, der neue globale Broadcaster für die UEFA Women’s Champions League zu sein. Wir können es kaum erwarten, mit YouTube und Google zusammenzuarbeiten, um die Fans näher an den Wettbewerb zu bringen und die Spielerinnen mehr als je zuvor ins Rampenlicht zu rücken. DAZN ist mit der Vision gestartet, allen Fans einen einfacheren Zugang zum Sport zu ermöglichen. Was ist einfacher, als die Rechte zum ersten Mal zu zentralisieren und gleichzeitig alle Spiele weltweit kostenlos auf YouTube anzubieten? Über Nacht wird dadurch der beste Frauenfußball auf der ganzen Welt einfacher zu sehen sein als je zuvor. Auf dem Weg dorthin freuen wir uns darauf, die Produktion von Live-Übertragungen zu verbessern, bestehende DAZN-Inhalte zu erweitern und neue Shows zu präsentieren, die die gesamte Bandbreite und Brillanz des Frauenfußballs zeigen.”Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Nadine Keßler, die mittlerweile als Chief of Women’s Football für die UEFA agiert, sagt über den Deal: „Dieser Deal ist eine Premiere für den Frauenfußball, da die Partnerschaft zwischen der UEFA, DAZN und YouTube dafür sorgen wird, dass die UEFA Women’s Champions League von den Fans gesehen werden kann und von allen, die den Fußball lieben, egal wo sie auf der Welt sind. Eine solche Sichtbarkeit verändert alles. Denn die besten Spielerinnen und die besten Frauenteams der Welt können mehr junge Mädchen und Jungen dazu bringen, sich in diesen Sport zu verlieben. Gemeinsam bringen wir alle den Frauenfußball in die Welt, und jeder, der einschalten wird, trägt seinen Teil zu etwas Größerem bei.”Cécile Frot-Coutaz, Head of EMEA, YouTube, hob vor allem die mediale Bedeutung der Partnerschaft hervor: „Die Pandemie hat dem Sport, aber insbesondere auch dem Frauensport eine Menge Unsicherheit gebracht. Es ist wichtiger denn je, dass wir neue und aufregende Wege finden, damit die Fans diesen Weltklasse-Wettbewerb genießen können. Wir freuen uns, die UEFA Women’s Champions League auf die Plattform [YouTube,] zu bringen und dem Sport zu helfen, sich mit Fans auf der ganzen Welt zu verbinden.”