Weather Channel plant einen Streamingdienst

US-Fernsehen

Im vierten Quartal möchte die Allen Media Group an den Start gehen.

Allen Media Group, die Firma hinter dem Weather Channel, möchte sich an einem Streaming-Dienst probieren, obwohl es in den Vereinigten Staaten von Amerika mit Quibi Peacock und HBO Max drei Flops gab. Unternehmensgründer Byron Allen sagte, der Dienst, der als „The Weather Channel+“ angeboten wird, soll mehr als 50 Kanäle für Nachrichten und Unterhaltung bieten und monatlich rund fünf US-Dollar kosten.Obwohl Peacock und HBO Max nach einem Jahr nur bei rund 10 bis 15 Millionen Abonnenten liegen, plant man bei Allen Media Group in den ersten fünf Jahren mit 30 Millionen Abonnenten. Das Unternehmen besitzt nicht nur den amerikanischen Wetterkanal, sondern betreibt 23 lokale Sender und zwölf TV-Networks wie Cars.TV und Pets.TV. Zudem habe man zwei werbefinanzierte Streaming-Angebote Local Now und The Grio."Wir haben einige der besten Nachrichten- und Unterhaltungsinhalte zusammengetragen und sie gleichzeitig erschwinglich und zugänglich gehalten", sagte Allen in einem Statement. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Verbraucher den Streaming-Dienst The Weather Channel Plus über Jahrzehnte hinweg genießen werden."