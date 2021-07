Leeroy Matata  Ein YouTuber, der aufklärt

YouTuber

Mit seinen viralen Videos regt Leeroy Millionen Menschen zum Nachdenken an und zeigt, wie sich Menschen mit schweren Schicksalen fühlen.

Steckbrief seit 2016 aktiv auf YouTube

644.000 Abonnenten «Leeroy Matata»

1.630.000 Abonnenten «Leeroy will’s wissen»

47.000 Abonnenten «Leeroys Sorgentelefon» Stand: 30. Juni 2021

Leeroy Matata wurde am 31. Dezember 1996 unter seinem bürgerlichen Namen Marcel Gerber in Bonn geboren und erlangte seine erste große Aufmerksamkeit mit Comedy- und Lifestylevideos auf den Straßen in Berlin und Bonn. Vor seiner Karriere auf YouTube strebte Gerber eine als Rollstuhlbasketballer an, da er aufgrund von einer Knochenkrankheit seit seinem vierten Lebensjahr im Rollstuhl sitzen muss. Bereits nach fünf Jahren in der Jugendabteilung schaffte es Gerber in die Oberliga aufzusteigen, was ihn auch in das Blickfeld der Deutschland-Trainer brachte. So kam es, dass Marcel Gerber bereits 2014 das erste Mal in der Deutschen Juniorenmeisterschaft für das Team NRW antreten durfte und direkt die Meisterschaft sicherte. Anschließend spielte Gerber zum ersten Mal in der Deutschen U19-Nationalmannschaft und wurde zwei Jahre später für die U-22-Nationalmannschaft nominiert.2016 startete er seine YouTube-Karriere und drehte zunächst Comedy- aber auch Realtalk-Videos über seine Krankheit auf seinem Kanal «Leeroy Matata», bis er 2018 seinen Zweikanal über ernstere Themen «Leeroy will’s wissen!» gründete, der schlagartig mit seinem dritten Video «Wie ist das mit 14 schwanger zu sein?» berühmt wurde. Das Video ist auch jetzt noch mit über fünf Millionen Klicks das zweitbeliebteste Video auf seinem Kanal. Von da an produzierte der YouTuber wöchentlich weitere Videos des Formates «Wie ist das …» und trifft Menschen mit schweren oder ungewöhnlichen Schicksalen, über die sonst nur wenig gesprochen wird.2019 wurde Gerber neben Frank Elstner für die YouTube Goldene Kamera Digital Awards in der Kategorie „Best Newcomer“ nominiert und schaffte es Ende 2020 unter die "Top 10 Creator" in Deutschland. Auch im Öffentlich-Rechtlichen konnte Marcel Gerber Fuß fassen, so moderiert er seit Anfang Februar 2020 das Format «Der Moment» für den SWR . Zusätzlich wechselte sein Kanal im September 2020 zu dem ARD- und ZDF-Onlineangebot funk.Durch seine offene und soziale Art sowie die Art und Weise wie er seine Reichweite nutzt, hat Marcel Gerber in seiner YouTube-Zeit noch keine Kritik bekommen. Vielmehr wurde er gelobt, dass er teils schwere Schicksale öffentlich macht und dafür sorgt, dass über diese gesprochen wird. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Marcel Gerber mit seinen Videos einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesellschaft leistet und den teilweise banalen YouTube-Kosmos um einiges aufwertet. Seine Videos klären die Menschen auf und können dafür sorgen, dass die Gesellschaft offener mit schweren Themen umgeht.