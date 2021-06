Joyn und Mark Filatov schließen exklusive Partnerschaft

Vermischtes

Mark Filatov alias Slavik Junge und dessen Produktionsfirma Bratan Productions haben einen Exklusiv-Vertrag mit dem Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery geschlossen. Aus drei Serienideen darf dann das Publikum entscheiden, was in Serie geht.

Joyn hat sich die exklusiven Dienste von Social-Media-Star und Produzent Mark Filatov, der als Slavik Junge bekannt ist, gesichert. Möglich macht dies eine umfangreiche Partnerschaft mit dessen Produktionsfirma Bratan Productions, die vorsieht, dass Bratan Productions mit Leonine Studios drei Serienideen als Original-Formate für Joyn entwickelt. Welche der entwickelten Piloten dann in Serie geht, entscheiden aber nicht die Verantwortlichen der Streamingplattform, sondern die Nutzer selbst.In einem interaktiven Voting unter slavik.joyn.de können die Zuschauer darüber entscheiden, welche Serie ins Portfolio von Joyn aufgenommen wird. „Wenn das Leben nicht so wehtun würde, hätten wir am Ende weniger zu lachen. Ich habe gelernt, die Dinge, die ich tagtäglich erlebe, mit Humor zu nehmen und dann ungefiltert zu erzählen. So sind bis jetzt alle meine Serienideen entstanden. Ich beobachte alles, was in meinem Umfeld passiert, immer sehr genau, ich sondiere und lass mich davon inspirieren und den Rest macht dann mein Bauchgefühl – spätestens dann weiß ich: Das, was ich da mache, wird auch ein Erfolg sein. Jetzt zusammen mit Leonine Studios werden wir Ideen für Joyn entwickeln, die einer gemeinsamen Hingabe folgen – absolut authentische Serien auf die Straße zu bringen, die da draußen begeistern!", erklärt Filatov.Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production bei Joyn , freut sich über die geschlossene Partnerschaft mit Bratan Productions: „Diese Partnerschaft unterstreicht unsere Positionierung als junge, lokale Plattform mit Mut zu innovativem Entertainment. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit im vergangenen Jahr ist es nur konsequent, nun den nächsten Schritt mit Mark zu gehen. Mit Mark Filatov gewinnen wir einen kreativen, authentischen und beliebten Entertainer für Joyn, der uns dabei unterstützt, erfolgreiche Inhalte für die junge Generation zu produzieren und die führende lokale Streaming-Plattform zu werden."Christian Meinberger, Chief Digital Officer der Leonine Studios, fügt hinzu: „Als Wegbegleiter und Partner für kreative Talente freuen wir uns sehr, Mark bei der Content-Konzeption und der Produktion seiner innovativen Formate zu unterstützen. Er hat seine Fähigkeiten schon vielfach unter Beweis gestellt und uns mit seinem Einfallsreichtum immer wieder aufs Neue begeistert – Mark ist absolut unkonventionell und ein großartiges Universaltalent. Als jung, lokal und innovativ positionierter Streaming-Anbieter ist Joyn ein kongenialer Content-Partner, wie die erfolgreiche Kooperation mit Mark in der Vergangenheit bereits gezeigt hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten."Die Abstimmung über die drei bereits abgedrehten Piloten startet am 2. Juli.