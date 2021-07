Primetime-Check

Zum letzten Tag im Juni mussten sich die Zuschauer zwischen einer ARD-Komödie und «Aktenzeichen XY» im Zweiten, sowie zahlreichen Filmen und einem «akte. Spezial» entscheiden. Wer holt sich die letzte Juni-Primetime-Krone?

Im Ersten begann die Primetime mitund einer TV-Komödie aus dem Jahr 2019. Den 90-Minüter verfolgten 2,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon wiederum 0,5 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile für das Erste ergaben damit 10,2 Prozent am Gesamtmarkt und 7,6 Prozent am Markt der angesprochenen Jüngeren. Im Zweiten gab es hingegen neuen Fahndungs-Stoff mit einer neuen Ausgabe. Das Spezial, welches sich auf drei, von den Behörden gelösten Fälle konzentrierte, zog 5,79 Millionen Zuschauer an und sorgte somit für 21,3 Prozent Marktanteil beim ZDF . Bei den jüngeren Zuschauern konnten 1,03 Millionen definiert werden und somit ein Marktanteil von starke 15,4 Prozent erreicht werden.Bei den Privaten startete RTL mit der Dokumentationin den Abend. Mit dabei waren 1,59 Millionen Zuschauer insgesamt, wovon entsprechend 0,69 Millionen der werberelevanten Zielgruppe zugeordnet werden konnten. Die Marktanteile beliefen sich damit auf 6 Prozent am Gesamtmarkt und 10,5 Prozent bei den Umworbenen. Sender Sat.1 wollte die RTL-Doku mit eigenem Reportage-Inhalten kontern und sendete das. Das Programm erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 7,1 Prozent und sich auf 0,46 Millionen Zuschauer verlassen. Insgesamt erreichte Sat.1 mit dem Spezial 3,4 Prozent Marktanteil bei 0,89 Millionen Zuschauern insgesamt.RTLZWEI schickte unterdessen eine alte Folgein die Primetime. Hier folgten 0,7 Millionen Zuschauer, wovon 0,23 Millionen wiederum sich der Zielgruppe zuordnen ließen. Die Marktanteile lagen damit bei 2,7 Prozent insgesamt und 3,6 Prozent am Markt der Zielgruppe. VOX sendete, für einen Mittwochabend gewohnt, den ganzen Abend lang. Die Primetime-Episode verfolgten 0,7 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, zwischen 14 und 49 Jahre alt waren davon 0,29 Millionen. Somit erreichte VOX einen Marktanteil von insgesamt 2,6 Prozent, in der Zielgruppe reichte es für 4,4 Prozent.ProSieben und Kabel Eins schickten als einzige Private am gestrigen Mittwoch Spielfilme in die Primetime. Die rote Sieben sendete «The Darkest Minds – Die Überlebenden» ► und Kabel Eins entschied sich für den Thriller. Besser lief es hier, mit insgesamt 1,49 Millionen Zuschauern, für ProSieben . In der Zielgruppe reichte es mit dem Streifen für 0,64 Millionen Zuschauer und daher einen Marktanteil von 10 Prozent. Insgesamt blockierte man 5,7 Prozent des Marktes. Der weniger gefragte Spielfilm des Abends, «Das perfekte Verbrechen», zog hingegen noch 1,22 Millionen Zuschauer an, davon 0,36 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile lagen bei 4,8 Prozent insgesamt und 5,7 Prozent am Markt der Zielgruppe.