Petra Hengge: Von der RTL zu Amazon Studios

Köpfe

Die Fiction-Redakteurin von RTL Pertra Hengge wechselt nun zu Amazon Studios und wird Teil des Führungstrios.

Wie aus einem DWDL-Bericht hervorging, hat Petra Hengge ab dem 1. Juli bei Amazon Studios angeheuert. Demnach wechselt die ehemalige RTL-Redakteurin, die für Serien wie «Madga macht das schon», in das Führungstrio der Streaming-Konkurrenz. Damit unterstreicht der Streamer seine Ambitionen die Investitionen für deutsche Produktionen deutlich auszubauen. Bislang fehlte jedoch dem Leiter für Deutsche Originals bei Amazon Studios, Phillip Pratt, genügend Personal, um die Führung und Entwicklung dieser zu stemmen. Nun ist sein Führungstrio mit Petra Hengge als Leiterin für Deutsche Originals vollständig und es werden schon jetzt neue Projekte geplant.Hengge war seit 2014 als Fiction-Redakteurin bei der Mediengruppe RTL tätig. Neben dem bereits genannten Format «Madga macht das schon», war Hengge auch für Serien wie «Lucie. Läuft doch!», «Beck is back», «Schwester, Schwester», «Die Klempnerin» oder «Block B – Unter Arrest» verantwortlich. Zuvor arbeitete sie als Producerin für die Neue Mediopolis Filmproduktion sowie als freie Dramaturgin und Script Consultant. Schon jetzt kündigt Hengge einige Produktionen an, wie Petra Hengge im DWDL-Bericht zitiert wird: „Die deutschen Amazon Original Serien sind markante Formate mit hoher Strahlkraft, die in der Art des Storytellings als auch der Produktionsqualität einmalig sind. Nach «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» gehen dieses Jahr mit «Luden» und «Der Greif» zwei unverwechselbare Serienstoffe in Produktion. In 2022 erweitern wir das Portfolio um den Fitzek-Thriller «Die Therapie» und die erste fiktionale Comedy-Serie «Love Addicts».“Neben Perta Hengge, die für die deutschen Serien von Amazon verantwortlich ist, sind auch ihre Kollegen Verena Schilling als Head of Local Original Movies und Volker Neuhoff als Leiter Deutsche Originals Unterhaltung ein Teil des Amazon Studios Führungstrios für Deutschland.