«Evangelion: Thrice Upon a Time» landet bei Amazon

Der vierte Teil der «Evangelion» wird weltweit – außer Japan – zur Verfügung stehen.

Amazon Prime Video hat sich die internationalen Rechte an, dem vierten Film der «Evangelion»-Hit-Anime-Franchise, erworben. Der Streaming-Riese wird den Film weltweit, außer in Japan, ab dem 13. August 2021 veröffentlichen. Der Film, der von einem Quartett von Regisseuren einschließlich des Originalregisseurs Anno Hideaki gedreht wurde, kam im März in die japanischen Kinos und ist bis heute der umsatzstärkste Film des Jahres."Wir haben nach dem besten Weg gesucht, den Film den Fans in Übersee so früh wie möglich anzubieten, da die Situation mit den Kinos während der COVID-19 herausfordernd war, und wir sind froh, Prime Video als Partner gefunden zu haben, um den Film weltweit zu streamen. Wir empfehlen dringend, den Film auf einem großen TV-Bildschirm anzuschauen, um das beste Seherlebnis zu haben", sagte Anno, der als Schöpfer, Drehbuchautor und Hauptregisseur genannt wird."Die «Evangelion»-Filme begeistern die Fans seit Jahren und wir wissen, dass es auf der ganzen Welt einen großen Appetit auf das Finale gibt", so Brad Beale, VP, Worldwide Content Licensing bei Amazon Prime Video.