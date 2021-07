Bayern-Test Live bei RTL und RTL UHD

TV-News

Die Generalprobe des FC Bayern München für die neue Spielzeit am 31. Juli wird live und exklusiv bei RTL gesendet. Der Gegner ist ein italienischer Top-Club.

Am 31. Juli rollt ab 16:30 live der Ball bei RTL . Die Generalprobe des FC Bayern München gegen den SSC Neapel können sich interessierte Zuschauer exklusiv bei RTL anschauen. Ab bereits 16:00 Uhr starten die Vorberichte für den letzten Leistungstest des Rekordmeisters aus der Münchner Allianz Arena. Bereits eine Woche zuvor gibt es zudem den Münchner Test gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam am 24. Juli, ebenfalls ab 16:00 Uhr beim Kölner Sender."In der zweiten Hälfte des Jahres bietet die Mediengruppe RTL ihren Zuschauern eine Vielzahl hochattraktiver Sportrechte und wir freuen uns dieses Portfolio nochmal ausbauen zu können. Vor dem neuen Auftritt der DFB-Elf unter Hansi Flick im Rahmen der European Qualifiers sowie dem Start der UEFA Europa League und der neu geschaffenen UEFA Europa Conference League im September, bieten wir mit zwei zusätzlichen Testspielen des FC Bayern München Millionen Zuschauern ein hochkarätiges Fußballpaket", so Frank Robens, Leiter Sportrechte und Sportproduktion.Für den neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sind diese beiden Testspiele die letzten Möglichkeiten vor dem DFB-Pokal-Auftakt Anfang August die Leistung der Mannschaft auszuloten und eine neue Startaufstellung auf die Probe zu stellen. Neben der "normalen" Übertragungen können beide Spiele bei RTL UHD zudem in UHD HDR gesehen werden. RTL UHD ist ein linearer Ultra-HD-Kanal der Mediengruppe RTL Deutschland, in Österreich kann RTL UHD auch über simpliTV SAT Plus und HD Austria empfangen werden, in der Schweiz wird der Sender im IPTV-Netz von Sunrise und seit Februar 2021 via blue TV von Swisscom verbreitet.