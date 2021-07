«Polizeiruf 110: Cottbus»: Letzte Klappe gefallen

TV-News

Für den neuen «Polizeiruf 110» ist am 30. Juni die letzte Klappe gefallen und noch in diesem Jahr ist eine Ausstrahlung geplant.

Rund einen Monat lang liefen die Dreharbeiten des Rundfunk Berlin-Brandenburg für den neuenund zum 30. Juni scheint die letzte Klappe gefallen zu sein. Mit Michael Bäuml als Drehbuchautor und Dror Zahavi als Regisseur hatten sich die Dreharbeiten von Cottbus über Slubice, Frankfurt (Oder) bis nach Berlin erstreckt. Die Handlung des neuen «Polizeiruf» steigt auch direkt mit den genannten Drehorten ins Geschehen ein, denn Kriminalhauptkommissar Adam Raczek, gespielt von Lucas Gregorowicz, wird nach Slubice gerufen. Dort soll sich die Leiche der Bauingenieurin Daniela Nowak befinden, gefunden in einem LKW.Schnell führen die Ermittlungen auf eine Baustelle direkt nach Cottbus, denn das Opfer arbeitete dort für Karl Winkler, Sven-Eric Bechtolf. Warum und wo die Frau Opfer eines Verbrechens wurde ist zunächst unklar, doch muss ein Geheimnis hinter der Sache stecken, denn auch die Wohnung von Nowak in Frankfurt (Oder) wurde vor Kurzem durchsucht. Die weiteren Ermittlungen führen bis in die Vergangenheit des Ermittlers Raczek selbst und versprechen viele spannende Wendungen bei hoffentlich hochspannenden Inszenierungen.Der neue Titel der Reihe «Polizeiruf 110: Cottbus» ist eine Produktion der Eikon Media GmbH und wurde im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für Das Erste produziert. Noch für Ende 2021 ist eine entsprechende Ausstrahlung geplant, ein genauer Termin wird jedoch noch nicht genannt.