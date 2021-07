«Gossip Girl»-Reboot startet noch dieses Jahr

England

Als UK-Premiere startet noch in diesem Jahr das «Gossip Girl»-Reboot linear bei BBC und via BBC iPlayer.

war von 2007 bis 2012 für Fans der Serie weitaus mehr als nur eine TV-Show. Mit «Gossip Girl» wurde über sechs Staffeln ein Popkultur-Klassiker geschaffen und diesem Anspruch müssen das Reboot und das "neue" «Gossip Girl» durchaus auch gerecht werden. Bevor die Zuschauer von BBC in die neue Serie einsteigen dürfen, stellt der Sender alle bisherigen Staffeln auf dem iPlayer zur Verfügung. Inhaltlich möchte sich das Reboot auf die sich wandelnde Gesellschaft, gerade in Hinblick auf die Sozialen Medien, konzentrieren. Keine leichte Kost also.Das Konzept für den Neustart stammt von Showrunner Joshua Safran, der bereits bei der Originalserie als ausführender Produzent fungierte. Safran möchte mit dem neuen Projekt zurück an die Upper East Side in New York und damit zu einer neuen Generation von Privatschul-Teenagern zurückkehren. Die Hauptrollen übernehmen Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak und Savannah Lee Smith.Dan McGolpin, Director, BBC iPlayer and Channels, sagte: „Die BBC hat eine reiche Erfolgsbilanz bei der Beschaffung einiger der besten Inhalte aus der ganzen Welt, um unsere ursprünglichen Aufträge zu ergänzen, und wir freuen uns, bestehende Fans wieder kennenzulernen und neue Zuschauer in die ikonische Welt von 'Gossip Girl' auf BBC iPlayer einzuführen. Die Originalserie hat eine Ära definiert und wir können es kaum erwarten, dass alle die neue Serie mit ihrer aufregenden neuen Generation sehen.“ «Gossip Girl» ist von Fake Empire und Alloy Entertainment in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und den CBS Studios produziert worden und wurde von BBC Program Acquisition übernommen.