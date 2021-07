Ela zur RTL-Kampagne: Ich hätte niemals damit gerechnet

Interview

Elżbieta Steinmetz kam ohne Sprachkenntnisse nach Deutschland und fasste hier Fuß. In diesem Sommer ist die Newcomerin die Stille der RTL-Sommerkampagne. Ein Gespräch über Heimat, Rassismus und Karriere.

Ich wollte, dass die Kinder mich verstehen und hab innerhalb von einem halben Jahr Deutsch gelernt.Heimat ist da wo man sich wohl fühlt, ich liebe das Saarland - wo ich aufgewachsen bin, ich liebe Berlin - wo ich jetzt gerade lebe und ich liebe die Bühne - wo ich mit am Liebsten bin.Aller Anfang ist schwer. Als wir damals mit meiner Mama nach Deutschland gekommen sind, war es echt nicht einfach für uns. Die Kinder in meiner Grundschule fanden mich super komisch, weil ich gerne bunte Klamotten anhatte, nicht deren Sprache sprach und vielleicht bisschen anders war. Das führte dazu, dass mein Schulranzen regelmäßig im Müll landete und ich oft als ‚Ausländerin‘ beschimpft wurde. Ich kam heulend nach Hause und wollte nie wieder dorthin.Abgesehen von den ständigen Verfolgungen der Verkäufer/innen in Läden die uns immer auf Schritt und Tritt gefolgt sind, da sie wussten, dass wir nicht aus Deutschland kamen und ja eventuell etwas ,klauen’ könnten. Es war schon bitter in ein neues Land zu kommen und so behandelt zu werden. Doch wir gaben nicht auf. Unsere Deutschkenntnisse wurden immer besser und mit der Zeit bemerkte meine Grundschullehrerin, dass ich singen kann, daraufhin steckte sie mich in einen Chor und plötzlich haben mich die Kids anders gesehen und ich wurde durch die Musik integriert. Ich habe mich bewiesen, durfte auf ein Musik-Gymnasium und dann kam das Eine zum anderen.Es ist wichtig den Menschen die hierher kommen eine Chance zu geben, denn nur wenn man ihnen eine Chance gibt, können sie sich auch beweisen.RTL hat den Song über Umwege bekommen, gehört und dann wollten sie diesen unbedingt für ihre Sommer-Kampagne. Große Überraschung für mich, schließlich bin ich eine Newcomerin und hätte niemals damit gerechnet.Leider haben sich die Zeiten geändert. Früher konnten Künstler/innen super von ihren Album-Verkäufen leben, da Musik einfach auch mehr wert war. Mittlerweile haben sich diese Wertungen unter anderem durch Streaming verschoben. Ein Zusammenspiel aus Streaming, Album-Verkäufen, Merch-Produkten oder Tour-Tickets ergibt das große Ganze. Deshalb ist es super wichtig, dass Fans ihre Künstler/innen damit supporten.Ja, da das Streaming uns komplett neue Dimensionen und Zugänge zu Musik ermöglichen. Über die finanzielle Auswertung für uns Künstler/innen kann man sich streiten aber grundsätzlich ist das Streaming-Modell super spannend, vor Allem auch z.B. für Artists ohne Label; denn die bekommen da eine Plattform gehört zu werden.Über das Telefon 😉 Oder persönlich im Studio: Da setzt man sich zusammen und redet über Themen, tauscht sich direkt aus und arbeitet an der Musik.Nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Komponistin war es eine große Ehre dabei zu sein und das Alles mit zu nehmen. Es hat mir Türen in die Songwriting-Welt geöffnet.Ehrlich gesagt arbeite ich aktuell so fokussiert im Studio an meinem zweiten Album, dass ich gar nicht so viel Zeit habe Fern zu schauen. Ist aber echt schön, wenn Fans einem schreiben ,Hey, hab dich gerade im Fernsehen gesehen…‘ 😀Ich freu mich riesig auf meine ZUSAMMEN Tour 2022 und kann es kaum erwarten endlich wieder auf der Bühne zu stehen und mit meinen Fans zu feiern.