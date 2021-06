«Yes, we camp!»: Starttermin der zweiten Staffel ist raus

TV-News

Kabel Eins startet als Teil einer neuen Grillwoche die zweite Staffel «Yes, we camp!» im August. Im Juli gibt es zudem eine Deutschlandpremiere mit der österreichischen Couple-Show «Amore unter Palmen».

Über fünf Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen konnte der Sender Kabel Eins mit der ersten vierteiligen Staffel «Yes, we camp!» im Durchschnitt abstauben, wobei die ersten zwei Folgen sogar über sechs Prozent generierten. Eine Verlängerung für zweite Staffel wurde auf den Screenforce Days bekannt. Die soll nun sogar zwei Folgen mehr umfassen. Starten wird die zweite Runde der Campingshow am 22. August und jeden Sonntag um 20:15 Uhr um eine neue Folge erweitert.Die Show ist auch ein Teil der Grillwoche auf Kabel Eins, welche schon ab dem 16. August eröffnet wird. Dabei soll jeder – sowohl Fleischesser als auch Veganer – auf seine Kosten kommen und mit Grillausgaben von den täglichen Formaten, wie «Abenteuer Leben», «Mein Lokal, dein Lokal» sowie im «K1 Magazin» und «Abenteuer Leben am Sonntag» in die Grilllaune kommen.Doch auch schon im Juli dürfen sich die Kabel-Eins-Zuschauer freuen, denn am 11. Juli startet die Deutschlandpremiere der ATV-Produktion «Amore unter Palmen» auf dem derzeitigen Sendeplatz von «Die Bademeister» am frühen Nachmittag. In «Amore unter Palmen» werden Geschichten von großen Fernbeziehungen geschildert. Es geht über Paare, die sich entweder über Social Media oder im vergangenen Urlaub kennengelernt haben und nun versuchen die Fernbeziehung aufrechtzuerhalten.