Sky Deutschland wird Fördermitglied des Synchronverbandes

Vermischtes

Neben Amazon Digital Germany steigt Sky Deutschland als zweites Mitglied in den Förderkreis ein.

Am Mittwoch hat Sky Deutschland bekannt gegeben, ab sofort Fördermitglied des Synchronverband e.V. – Die Gilde zu sein. Damit unterstützt das Unternehmen den Verband in seinen Zielen, qualitativ hochwertige Synchronisationen für den deutschen Sprachraum zu erhalten. Die Fördermitgliedschaft richtet sich dabei an Unternehmen und Personen aus der Branche, die sich in den Zielen des Synchronverbands verbunden fühlen. Sky Deutschland ist damit neben Amazon Digital Germany Teil des Förderkreises.„Originalgetreue, hochwertig produzierte deutsche Fassungen sind von immenser Bedeutung für den Erfolg unserer Serien und Filme. Nachhaltigkeit, Fairness, Vielfalt und Inklusion sind Aspekte, die uns dabei wichtig sind und wir möchten mit der Fördermitgliedschaft einen Beitrag leisten, diesen Werten den notwendigen Raum zu geben", begründete Sini-Ilona Haupt, Senior Manager Dubbing bei Sky Deutschland, die Mitgliedschaft im Förderkreis.„Wir freuen uns sehr über diesen Schritt, da er unsere Bemühungen zum Erhalt und zur Förderung der Qualität von deutschsprachigen Synchronisationen unterstützt", sagt Björn Herbing, Vorstandsmitglied des Synchronverbands e.V. – Die Gilde.