Sat.1 geht auch mit «akte. Spezial» unter

Nach zwei trostlosen Wochen mit Wiederholungen einer ProSieben-Show stattete Sat.1 die Mittwochs-Primetime mit einem «akte. Spezial» aus. Erfolgreich war das Ganze jedoch kaum.

Nein, an dieser Stelle wird nicht, wie kurz im Teaser nochmal auf die letzten zwei Mittwoch-Primetimes und «Pokerface - nicht lachen!» eingegangen, denn Sat.1 präsentierte gestern um 20:15 Uhr endlich wieder neuen TV-Stoff und mit demsogar aktuell relevante Inhalte. Da müssen doch die Zuschauer vermehrt einschalten? Nein. Kurz und knapp. Wobei das natürlich viel zu einfach und kurz erläutert wäre, denn mit immerhin 0,89 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 3,4 Prozent ist man deutlich besser als die letzten zwei Wochen, als die bunte Kugel mit geradeso 2 Prozent Marktanteil zufrieden sein musste.Noch "besser" ist da die Leistung in der Zielgruppe, denn hier erreicht das Spezial mit 0,46 Millionen Zuschauern tatsächlich ordentliche 7,1 Prozent Marktanteil. Auch hier ist man in den beiden Wochen zuvor gnadenlos untergegangen. Entscheidend ist nun, was Sat.1 mit dieser Leistung anfängt. Rein positiv ist das Ganze kaum zu bewerten, denn ja, «akte. Spezial» hat eine viel bessere Leistung in die Mittwochs-Primetime gebracht, als das die letzten Wochen der Fall war, jedoch wirklich gut war das Programm noch immer nicht. 7,1 Prozent in der Zielgruppe sehen wirklich gut aus, sind jedoch eben auch "nur" 0,46 Millionen Zuschauer.Es ist, wie man es von Außen auch betrachtet, keine einfache Situation. Die Sektkorken werden beim «akte.»-Team, wie auch grundsätzlich bei Sat.1 gestern jedenfalls nicht geknallt haben. Wobei sich der Sender im Vergleich zur RTLZWEI- und zur VOX-Primetime deutlich absetzte. «Zuhause im Glück» bei RTLZWEI erreichte 0,709 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 2,7 Prozent), während «Bones» bei VOX 0,708 Millionen erreichte (Marktanteil: 2,6 Prozent). Jedoch waren unter anderem «Das perfekte Dinner», «SOKO Wismar» und «Rote Rosen» allesamt erfolgreicher. Gemeint war hier im Übrigen die SOKO Wismar-Ausgabe um 11:15 Uhr.