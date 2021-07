Film- und Serienhighlights im KiKA-Sommerangebot

TV-News

KiKA feiert die Sommerferien mit vielen Filmen, Serien und anderen Aktionen auf allen Plattformen.

Die Sommerferien stehen vor der Tür und auch bei KiKA stehen viele neue Filme, Shows und Premieren auf dem Programm. Ab dem 5. Juli und bis zum 10. September gibt es die KiKA-Sommer-Highlights auf allen KiKA-Plattformen zu sehen.Den Anfang des KiKA-Sommerangebots macht eine Kinowoche, in der sich die Zuschauer auf das Kinofeeling mit Filmen wie «Der kleine Spirou», «Vilja und die Räuber» oder auch ganze Filmreihen wie «Hanni und Nanni» freuen können. Die Serienfans kommen im KiKA-Sommer auch nicht zu kurz mit Heldenserien wie «Feuerwehrmann Sam», Freundschaftsgeschichten wie «Yakari» sowie «Heidi», spannende Abenteuer bei «Leo da Vinci» und den «Power Sisters» oder Wissenswertes wie «Pia und die wilde Natur» oder «Wissen macht Ah!» ist für alle etwas dabei.Als Premiere im Vorabendprogramm gibt es ein neues Animationsabenteuer: «Die Muskeltiere» feiern am 3. August um 18:15 Uhr Premiere. Darin laden zwei Mäuse, eine Ratte und ein Hamster auf ihre waghalsigen Rettungsmissionen im Hamburger Hafenviertel ein. Gemeinsam sind sie allzeit bereit, anderen Nagern beizustehen: Sei es, dass die üble Rattengang die Mäuse um ihre besten Happen bringt oder sich Mäusekinder in der Kanalisation verirrt haben - immer sind die vier Freunde mit Witz und Geschick zur Stelle und treten beherzt für die Belange ihrer Artgenossen ein.Doch auch neben dem Fernsehprogramm gibt es bei KiKA weitere „Mitmach-Aktionen“, wie etwa sommerliche Bastelanleitungen, Rezepte und Spielideen auf kika.de sowie Videos, Spielfilme, Ausmalbilder, Bastelanleitungen, Lieder und Online-Spiele für die Jüngsten auf kikaninchen.de. Zusätzlich sucht KiKA ab dem 19. Juli außergewöhnliche oder lustige Orts- und Straßenschilder, für die in einem Online-Voting abgestimmt werden kann.