Quotencheck

Nach einigen Jahren «The Mentalist» am Nachmittag macht Kabel Eins zum Juli den Weg frei.

«The Mentalist»-Mastermind Bruno Heller hat schon zahlreiche beliebte Serien erschaffen. Vor der Crime-Serie bei CBS produzierte er beispielsweise das HBO-Format «Rome», das bei der Presse und den Zuschauern äußerst beliebt war. Der Brand am Set verhinderte eine dritte Staffel. Im Anschluss an Patrick Jane & Co. kümmerte er sich um die Batman-Serie «Gotham» bei FOX und inzwischen konzentriert sich der Autor auf die jungen Jahre des Batman-Butlers Alfred Pennyworth in der gleichnamigen Serie.Kabel Eins begann am Dienstag, den 22. Juni, um 14.00 Uhr die erneute Ausstrahlung der siebten Staffel. 0,40 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu, der Marktanteil lag bei viereinhalb Prozent. Mit 0,10 Millionen jungen Zuschauern ergatterte die Episode „Zwei Fälle, ein Plan“ 5,9 Prozent Marktanteil. Einen Tag später erreichten „Frau am Steuer“ und „Orangenblüteneis“ 0,32 und 0,40 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 4,0 und 4,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte man 0,09 und 0,10 Prozent, die Marktanteile lagen bei überdurchschnittlichen 5,6 und 6,4 Prozent.Am Donnerstag wollten jeweils 0,34 Millionen Zuschauer die Geschichten „Die Spur der Steine“ und „Neugier ist der Katze Tod“ sehen, die bereits im Mai 2015 erstmals in Deutschland ausgestrahlt wurden. Die Marktanteile der Reruns lagen bei 4,4 und 3,9 Prozent. Bei den Umworbenen sah es dieses Mal gar nicht nur gut aus, mit jeweils 0,05 Millionen Zuschauern verbuchte man nur 3,3 und 3,0 Prozent.Am Freitag sorgte die 13.00 Uhr-Geschichte „Grünes Licht“ 0,31 Millionen Zuschauer und 4,1 Prozent, doch mit nur 0,05 Millionen jungen Zuschauern verharrte man bei 2,9 Prozent. Die zweite Episode namens „Die Pokerrunde“ lud 0,39 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 4,6 Prozent. Bei den Umworbenen ging es mit 0,08 Millionen aufwärts, der Marktanteil lag aber noch bei unterdurchschnittlichen 4,5 Prozent.Die letzten sechs Episoden präsentierten sich wieder von ihrer guten Seite. Das Serienfinale unterhielt am Mittwoch, den 30. Juni 2021, sogar 0,53 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 5,6 Prozent. Jedoch klappte es nicht bei den 14- bis 49-Jährigen, dort wurden „nur“ 0,08 Millionen und 5,1 Prozent Marktanteil erzielt.Die siebte und finale «The Mentalist»-Staffel machte auch bei einer weiteren Wiederholung eine hervorragende Figur. Im Durchschnitt verfolgten 0,39 Millionen Zuschauer die Serie, die für 4,6 Prozent Marktanteil sorgten. Bei den für die Werberelevanten wichtigen Zuschauern kamen im Schnitt 0,08 Millionen Zuschauer zusammen, sodass erfreuliche 5,3 Prozent die Folge waren.