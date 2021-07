«Gute Zeiten, schlechte Zeiten»: Melanie zückt die Waffe

Soap-Check

Unterdessen versucht Nika ein gutes Wort bei Tobias‘ Bewährungshelfer einzulegen, nachdem er viel zu schnell mit dem Auto gefahren ist.

Sara hat Thomas versehentlich das falsche Medikament gespritzt, worauf-hin Thomas kollabierte. Hendrik kann ihn stabilisieren, verschweigt aber ge-genüber Johanna und Paul, was wirklich passiert ist. Auch Britta erfährt nicht von der Fehlmedikation, weil Sara Hendrik leidtut. Britta erkennt, dass es Sara nicht gutgeht. Aber sie ahnt nichts vom wahren Hintergrund des Zu-sammenbruchs. Ist Sara bereit, ihren Fehler einzugestehen? Andreas un-terstützt die kranke Tatjana, während Mona mit Skepsis das „Familienidyll“ um Tatjana, Andreas und Sascha beobachtet. Sie soll während Tatjanas Reha-Zeit die Arbeit am Pasch-Tower übernehmen und hat plötzlich Andre-as mit im Team. Das passt Mona nicht. Tatjana fragt, ob Mona einfach eifer-süchtig ist. Mona fühlt sich irgendwie ertappt. David möchte mit Ellen auf einen Trip zu einem Open-Air-Konzert: Ellens erster Paarurlaub, und sie ist entsprechend nervös. Amelie ist jetzt reich, aber gelangweilt. Bedenkenlos schenkt sie Joe und Lilly je ein Tablet. Carla kritisiert ihre unreflektierte Konsumhaltung.Zwischen Cornelius und Christoph eskalieren die Spannungen. Maja be-merkt, dass Shirin noch immer in Florian verliebt ist. Rosalie sucht einen Ausweg aus ihrem Schlamassel. Alfons und Hildegard revanchieren sich bei Werner. Selina und Cornelius kommen aus England zurück. Entgegen Christophs Befürchtungen sind sich die beiden während der Reise nicht nä-hergekommen. Cornelius bemerkt verunsichert, dass Selinas Herz noch immer für Christoph schlägt. Als er daraufhin Christoph auffordert, Selina in Ruhe zu lassen, kommt es zum Eklat. Obwohl es Florian gelingt, sich ein wenig von seinem Liebeskummer abzulenken, zieht es ihn in Majas Nähe. Als er seinen Försterhut bei ihr im Atelier abholt, stößt überraschend Shirin dazu, und Maja bemerkt sofort, dass das Herz ihrer Freundin noch immer für Florian schlägt. Rosalie fühlt sich durch die Hetzkampagne ungerecht behandelt, zumal sie Christoph vor der Presse bewusst nicht verurteilt hat. Sie ist sich sicher, dass Christoph dahintersteckt. Gestresst durch das ne-gative Feedback aus dem Landkreis und dem Gemeinderat, schläft Rosalie kaum noch. Da macht Ariane ihr ein verlockendes Angebot. Alfons und Hil-degard genießen die von Werner spendierte Oldtimerfahrt. Daraufhin lädt Alfons Werner seinerseits zum Filmeabend ein. Als die beiden später die Marita-Filme anschauen, müssen sie feststellen, dass sie die Filme rückbli-ckend überschätzt hatten, und beschließen, in Zukunft lieber andere Filme zusammen anzusehen.Uschi fühlt sich nicht wohl damit, dass Winkler ein Auge auf sie geworfen hat. Schafft sie es, auf eine professionelle Ebene mit ihrem Investor zurückzukehren? Als Hans und Gerstl mit den Motorrädern liegenbleiben, ist Hans frustriert. Muss er mit der nächsten Pleite zurück zu Fanny und Gregor?Nika kann mit Tobias' Hilfe den Bewährungshelfer überzeugen, aus dem Blitzerfoto keine große Sache zu machen. Bis sie sich verplappert ... Bambi hat Mitleid mit Britta und Robert und spielt Amor. Doch das geht völlig nach hinten los ...Justus versucht, sich mit Arbeit von seinem Liebeskummer abzulenken. Doch als das nicht gelingt, entlädt sich seine ganze Wut an Ben. Malu hat ihr Geständnis vor Justus aus der Fassung gebracht. Wird sie ihren Gefühlen nun nachgehen? Chiara ist erleichtert, die Schmerzmittel unentdeckt an sich gebracht zu haben. Sie hat keine Ahnung, dass ihr Diebstahl Konsequenzen haben wird.Nazan verwirft ihren Verdacht. Derweil versucht Laura, sich weiter an Felix ranzumachen, doch der blockt sie ab. Genervt lässt Laura ihren Frust an Nazan ab, die ihr impulsiv ihren Verdacht um die Ohren haut. Nihat findet, dass Kate die Wahrheit um ihre Vaterschaft verdient und gerät darüber mit Tuner in Streit. Als Lilly von dem Streit erfährt, steigert das nur ihre Sorge um Nihat.Leonie wird völlig aus der Bahn geworfen, als sie aus dem Nichts zu der Testamentseröffnung ihrer ihr nicht bekannten Großmutter geladen wird. Diese soll schon morgen stattfinden. Der Brief ruft nicht nur Erinnerungen an ihre tote Mutter und Elli wach, sondern auch an ihren Vater Schrotti, den sie nie kennenlernen wollte. Kevin, der auch erst seit Kurzem wieder Kontakt zu seinem Vater hat, redet Leonie ins Gewissen. Er bringt sie dazu, zu ihrem Vater auf den Schrottplatz zu fahren, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Leonie steht völlig neben sich, als sie ihrem Vater zum ersten Mal in ihrem Leben gegenübersteht. Sie ist froh darüber, dass er sie nicht erkennt. Als sie sich dann auch noch verletzt und Schrotti sich liebevoll um sie kümmert, ist sie völlig überfordert. Am Ende des Tages weiß Leonie immer noch nicht, ob sie zu der Testamentseröffnung gehen und sich ihrer Familie offiziell stellen wird.Toni sucht voller Sorge nach Patrice. Sie findet ihn im Flüchtlingsheim und ist verblüfft, als ihm offenbar nichts fehlt. Er gibt ihr nur eine platte Ausrede, weswegen er nicht zum WG-Essen erschienen ist. Doch kurz darauf taucht Patrice im LA auf und entschuldigt sich bei Toni. Zur Wiedergutmachung kocht er für die WG. Als Toni all ihren Mut zusammennimmt und versucht, ihn zu küssen, weicht Patrice überfordert zurück. Er lässt Toni bedröppelt stehen. Völlig fertig beschließt sie, sich Patrice endgültig aus dem Kopf zu schlagen. Doch nachdem Dean ein ernstes Wort mit ihm gewechselt hat, kommt Patrice zurück und springt über seinen Schatten – er küsst Toni endlich.