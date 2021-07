«Echt Fame»: RTLZWEI präsentiert neue Daytime-Soap noch in diesem Jahr

TV-News

Hinter dem Format «Echt Fame» stehen die beiden YouTuber Jonas Ems und Jonas Wuttke. Odeon Entertainment wird produzieren.

Bei den Screenforce Days kündigte RTLZWEI bereits das Projekt mit den beiden YouTubern Jonas Ems und Jonas Wuttke an, hielt sich mit genaueren Infos jedoch zurück. Etwas mehr Klarheit was den Sendeplatz der neuen Show betrifft, dürfte es wohl Anfang der Woche gegeben haben, als bekannt wurde, dass die 17-Uhr-Soap «Krass Schule» keine neue Staffel erhält und nach den derzeit produzierten Folgen beendet werde ( Quotenmeter berichtete ). Nun kündigte man das neue Format genauer an.Es wird den Namentragen und von Odeon Entertainment, ein auf Non-Fiction-Programme spezialisiertes Produktionsunternehmen der Leonine Studios, produziert werden. Es soll eine neue Daily-Soap für die junge Zielgruppe werden, von der zunächst 20 Folgen geplant sind, die noch in diesem Jahr in der Daytime ausgestrahlt werden sollen. Den Impuls für das neue Format gaben Ems und Wuttke selbst. «Echt Fame» begleitet Nini, die aus der Vorstadt Münchens nach Berlin zieht, um dort ein Praktikum bei einer Influencer-Agentur zu absolvieren. Die Soap zeigt „sowohl die Sonnen- als auch die Schattenseiten des Daseins als Content Creator“, wie es in der Beschreibung heißt. Nini legt ihren Fokus dabei besonders auf den Umweltschutz – online wie offline. RTLZWEI verpflichtete zudem diverse Influencer als Gaststars, darunter sind unter anderem Rick Azas, Marvin Holm, Nathan Goldblat, Alex Freerun, Fabian Baggeller und Chany Dakota.Martin Schneider, Geschäftsführer von Odeon Entertainment, geht auf die Hintergründe des Konzepts genauer ein: „Die Produktion von «Echt Fame» läuft bereits auf Hochtouren. Wir freuen uns sehr, dieses neue, innovative Format für RTLZWEI umzusetzen. Das Format vereint zwei komplementäre Auswertungswelten miteinander und hat so das Potenzial die Sehgewohnheiten der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer perfekt zu bedienen – linear und on Demand. RTLZWEI versteht diese Zielgruppe sehr genau, umso mehr blicken wir mit Spannung und Vorfreude auf die Ausstrahlung in diesem Jahr."„Mit «Echt Fame» produziert RTLZWEI einmal mehr eine frische Soap, die den Zeitgeist und die junge Zielgruppe im Blick hat. Gemeinsam mit profilierten Influencerinnen und Influencern und auf Basis der Serienidee von Jonas Ems und Jonas Wuttke, ist es uns gelungen, ein neues Serienformat zu kreieren, das neben der linearen Ausstrahlung auch auf allen digitalen Kanälen wie TVNow, YouTube, TikTok und Instagram stattfindet“, erklärt Gerhard Putz, Leiter Digital Creative RTLZWEI.Ob das Format dann tatsächlich der Nachfolger von «Krass Schule» und um 17 Uhr auf Sendung geht, ließ der Sender zunächst offen.