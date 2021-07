Mai Duong Kieu: Das Phänomen, für ein Virus, eine Volksgruppe verantwortlich zu machen, ist nichts Neues

Interview

In «Bad Banks» war die gebürtige Vietnamesin die Investmentbankerin Thao Hoang, bei «In aller Freundschaft» spielt die Neuro-Fachärztin Dr. Lilly Pham. Mit Quotenmeter sprach die 34-Jährige über klischeehafte Besetzungen und den Rassismus gegen Asiaten, der mit der Corona-Pandemie verdeutlich wurde.

Vielen lieben Dank. Wenn ich zurückblicke, gab es hier und da ein paar Überschneidungen aber im Großen und Ganzen waren die Drehzeiträume dank aller Beteiligten gut machbar. Ab und zu genieße ich die Hektik und den Leistungsdruck, die das Reisen und die unterschiedlichen Rollen mit sich bringen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, sich immer wieder zwischen den Projekten ausreichend Zeit zu schaffen, um sich zu erholen und sich aufs nächste Projekt vorzubereiten.Diese beiden Begriffe sind für mich Synonyme. Tatsächlich gehen sie mir auch nicht so über die Lippen, weil dahinter so viel steckt. Für mich als einen Menschen, der schon an vielen Orten gewohnt hat, ist die Heimat da, wo ich mich niederlasse. Je zugehöriger ich mich fühle, desto mehr wird dieser Ort für mich ein Zuhause. Heimat ist eine Entscheidung, Wurzeln zu schlagen, egal wie gut oder widrig die Umstände sind. So findet auch ein Kind aus der Provinz Bác Ninh in Chemnitz oder jeder anderen Stadt eine Heimat/ein Zuhause.Das kann ein schöner Part am Schauspielerdasein sein. Besonders liebe ich es, die einheimische Küche der jeweiligen Regionen kennenzulernen. Manchmal ist dafür aber leider keine Zeit. Da besteht der Aufenthalt aus Anreise, Hotel, Dreh, Abreise – egal in welcher Stadt.Durch die Corona-Pandemie köchelte der bereits bestehende Rassismus gegenüber asiatisch gelesenen Menschen noch mehr an die Oberfläche. Das Phänomen, für ein Virus, das man nicht (be)greifen kann, eine Volksgruppe verantwortlich zu machen, ist leider nichts Neues und äußerst problematisch. Ich finde es richtig, dass diese Form der Ausgrenzung immer mehr thematisiert wird und die Gesellschaft dadurch langsam lernt, reflektierter und vor allem respektvoller durch die Welt zu gehen.Ich komme nicht von einem der oben genannten Orte und weiß auch nicht, wie sich Rassismus gegenüber Großbritannien anfühlt.Als Betroffene von anti-asiatischem Rassismus, kann ich bestätigen, während der Corona-Pandemie noch mehr Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben als üblich. Daher finde ich neutrale Bezeichnungen richtig und wichtig, um zu vermeiden, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu stigmatisieren.Nein, das wundert mich nicht. Es war bisher im Bildungssystem nicht vorgesehen über die komplexe Geschichte Asiens zu lernen. In einer weißen Makrogesellschaft ist der Fokus nun mal auf die westliche Welt gerichtet. Das ist so weit auch in Ordnung. Problematisch finde ich aber, wenn auf mich als Vietnamesin sämtliche asiatische Kulturen, Weltanschauungen etc. projiziert werden. Da fehlt mir die nötige Differenzierung und da fühle ich mich als Betroffene auch nicht immer verpflichtet, jedem zu erklären, dass das verletzend ist.Chemnitz habe ich im Kindesalter kennengelernt und als junge Erwachsene verlassen. Rassismus gibt es überall, in Chemnitz auch - mit all seinen regionalen Besonderheiten. Da die Eindrücke für mich als Kind sehr einprägsam und schwer einzuordnen waren, blicke ich vielleicht etwas verklärt auf Chemnitz zurück. Auch wenn es viele niederschmetternde Erlebnisse gab, überwiegen für mich die schönen Momente, wenn ich an meine erste deutsche Heimat denke.Es war in keinerlei Hinsicht ein Fehler. Die Besetzung war im Gegensatz zur üblich deutschen Besetzung divers und vor allem nicht klischeebehaftet. Es hat keine Rolle gespielt, wo die Schicksalsgöttin herkam, oder warum ihre Schwestern jeweils einer anderen Ethnie angehörten. Im Vergleich dazu hatte ich zur selben Zeit Anfragen für eine thailändische Prostituierte, eine asiatische Putzfrau, Kellnerin etc. in deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehformaten. Für mich war «The Quest» eine der fortschrittlichsten Produktionen, in denen ich mitgewirkt habe, und das 2013!Ja, bisher habe ich überwiegend in öffentlich-rechtlichen Formaten mitgewirkt. Aber es erreichen mich durchaus auch Anfragen von Netflix oder RTL , die spannend sind. So wie ich das sehe, passiert da auch grade sehr viel.«Zitterinchen» ist mein erster Märchenfilm. Es ist eine Geschichte nach Motiven des Thüringer Märchenerzählers Ludwig Bechstein. Ich habe mich sehr gefreut, als „Nymphe“ in diese fantastische Welt einzutauchen. Die Dreharbeiten fanden im schönen Thüringen statt, in mystischen Szenerien und mit einem grandiosen Maskenbild.Auf Dr. Lilly Phan und Ihre Kollegen kommt in dieser Staffel noch einiges zu. Die Zuschauer werden auch ein wenig mehr über die Figur der ambitionierten Neurochirurgin erfahren als nur ihre Liebe zum Beruf. Wir verfolgen den Flirt mit Pfleger Kris Haas weiter und werfen einen kleinen Blick in die Vergangenheit, aber mehr kann ich nicht verraten.