9,5%: «Achtung Abzocke» schlägt sich prima

Quotennews

Die Sendung mit Peter Giesel traf den Nerv der Zuschauer. Im Anschluss lief das «K1 Magazin» ebenfalls erstaunlich.

Seit vergangenem Donnerstag hat der Unterföhringer Fernsehsender Kabel Eins wiederim Programm. Der Auftakt sorgte für sagenhafte 0,92 Millionen Zuschauer, wovon 0,44 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Peter Giesel fuhr einen starken Marktanteil von sieben Prozent. In dieser Woche gab es die zweite Folge der Reihe.In dieser Sendung beschäftigte sich die Redaktion mit dem Sommer im heimischen Deutschland. Auch hierzulande lauern Nepp und Gaunereien beispielsweise beim Kauf von Booten oder E-Bikes. 1,02 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten am Donnerstag, wie Peter Giesel die Tricks der Betrüger aufdeckte. Die Sendung holte 3,9 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erreichte man 0,59 Millionen, der Marktanteil lag bei fantastischen 9,5 Prozent. Damit fuhr man den besten Marktanteil aller Zeiten ein.0,67 Millionen Menschen verfolgten beidie Geschichte, wie die 25-jährige Melina und ihr Partner Fabian versuchen, mit maximal 1.000 Euro einen Wohnwagen aus dem Jahr 2006 zu modernisieren. Die Reportage kam auf 3,7 Prozent Marktanteil, in der Zielgruppe fuhr die Kabel-Eins-Sendung 7,1 Prozent Marktanteil ein. Es wurden 0,31 Millionen junge Zuschauer ermittelt.