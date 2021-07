«Die Alm» stürzt ins Tal der Tränen 🐄

Quotennews

Nachdem vergangenen Woche die niedrigste Reichweite aller Zeiten bei den Umworbenen verbucht wurde, markierte die zweite Folge einen weiteren Tiefpunkt.

In der vergangenen Woche wollten 1,28 Millionen Menschen ab drei Jahren den Auftakt der dritten-Staffel sehen. Die Moderatoren Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren lockten 0,69 Millionen Fernsehzuschauer in der Zielgruppe an – noch nie war die Reichweite so niedrig. Da aber vergangenen Donnerstag das Interesse am linearen verschwindend gering war, fuhr ProSieben 11,4 Prozent Marktanteil ein.Die zweite Episode der Reality-Show war mit einigen Highlights gespickt: Katharina Eisenblut drohte mit dem freiwilligen Auszug und «Prince Charming»-Teilnehmer Benedetto ergänzte das Promi-Ensemble. Am Donnerstagabend schalteten 0,90 Millionen Fernsehzuschauer ein, die Produktion ergatterte einen Marktanteil von miesen 3,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte man nun nur noch 0,48 Millionen junge Menschen, der Marktanteil sorgte für schlappe 7,8 Prozent.Ab 22.40 Uhr beschäftigte sich Annemarie Carpendale beimit dem Comedian James Corden, der ordentlich abgenommen hat. 0,48 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten das Interview mit Ed Sheeran, das es ebenfalls in die Sendung geschafft hat. 0,23 Millionen junge Menschen schalteten ein, die Sendung kam auf 3,0 Prozent bei allen sowie 6,1 Prozent bei den jungen Leuten. Im Anschluss wollten noch 4,7 Prozent der jungen Leuten Alvaro Soler und Nico Santos insehen.