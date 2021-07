Bauerfeind, Bundesliga, Serien  Was One im zweiten Halbjahr plant

TV-News

Der Spartensender hat sein Programm für die kommenden Monate vorgestellt. «Bauerfeind – Die Show zur Frau» kehrt im Herbst im Wochenrhythmus zurück.

One hat sein Programm für die zweite Jahreshälfte vorgestellt und neue Folgen der Info-Late-Night-Sendungangekündigt. Ab 29. September soll es zwölf neue Ausgaben geben, die im Wochentakt immer mittwochs ausgestrahlt werden. Wesentlich kürzer ist die Wartezeit auf die neue Spielzeit der 2. Bundesliga, wovon One sich die Highlight-Rechte der Freitagsspiele gesichert hat. Ab dem 23. Juli zeigt man immer freitags ab 22:35 Uhr in einem «Sportschau»-Ableger die Zusammenfassungen dieser Spiele. Am ersten Spieltag wird die Sendung allerdings nur aus der Eröffnungspartie zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV bestehen, die ohnehin im Free-TV bei Sat.1 live zu sehen sein wird.Für Serienfans bietet One ab September die zwölfte Staffel vonan. Neben der deutschen Free-TV-Premiere wird man zusätzlich auch ausgewählte Classic-Folgen aus den frühen 80er-Jahren sowie den 1996er-Filmzeigen. Außerdem wartet man mit der französischen Produktionauf, in der sich der Informatikstudent Lucas per Cyberstalking an seinen Mobbern rächen möchte. In zehn Folgen beginnt er nach und nach das Leben seiner Kommilitonen zu manipulieren. Ab Mitte September ist zudem die Free-TV-Premiere der ersten beiden Staffeln der Krimiseriegeplant. Darin löst William Murdoch Kriminalfälle im kanadischen Toronto der 1890er-Jahre. Für den Dezember haben die Programmplaner die vierte-Staffel angesetzt. Ab dem 30. September wiederholt der Spartensender die ersten drei Staffeln.Neben den vielen Serien plant man auch die Ausstrahlung von einigen Kinofilmen, darunter auch vier deutsche TV-Premieren.undsind neben modernen Klassikern wieundvorgesehen.Ingmar Cario, ONE-Programmchef und stellvertretender WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, blickt mit Vorfreude auf die zweite Jahreshälfte: „Das erste Halbjahr 2021 hat One viele Highlights beschert: Den Erfolg bei der Übertragung des «ESC», die bislang beste lineare Quote mit 1,2 Prozent im Mai, vor allem aber eine deutliche Steigerung der Abrufe in der ARD-Mediathek gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Daran wollen wir im zweiten Halbjahr anknüpfen. Ich freue mich sehr, dass im Herbst wieder Katrin Bauerfeind mit ihrer Grimme-Preis nominierten «Show zur Frau» unser Programm und die ARD Mediathek bereichert – und das wöchentlich. Für Serienfans bleibt One eine der ersten Adressen in Deutschland – und wird es mit der vielleicht besten 2. Bundesliga aller Zeiten freitags in der «Sportschau» hoffentlich auch für die Sportfans.“