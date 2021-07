«Tour de France»: 5. Etappe wieder unter 1 Million

Quotennews

Nach 2 Etappen mit jeweils über 1 Million Zuschauern musste sich das Erste gestern wieder mit weniger zufriedengeben.

Am 26. Juni startete die diesjährige «Tour de France» und das Erste war direkt mit einer Übertragung der Strecke von Brest nach Landerneau ab 15:00 Uhr dabei. Ebenfalls dabei waren noch verhaltene 0,81 Millionen Zuschauer, welche einen Marktanteil von 8,7 Prozent besorgten. Bei den Jüngeren muss das Radsport-Event des Jahres noch kämpfen, hier ergaben sich lediglich 0,1 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 4,2 Prozent. Am sowohl 27., als auch am 28. Juni übertrug das Erste dann Etappe 2 und Etappe 3 mit jeweils über einer Million Zuschauer vor den Bildschirmen.Auch die Zahl der jüngeren Zuschauer steigerte sich auf 0,23 und 0,19 Millionen Zuschauer. Bis gestern. Beim gestrigen Mittwoch und damit der 5. Etappe der «Tour de France» angekommen, fiel das Erste in alte Muster zurück. Die Etappe zwischen Changé und Laval zog lediglich 0,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, wodurch ein Marktanteil von nur 7 Prozent realisiert werden konnte. Zwischenzeitlich lag der Marktanteil der Übertragungen bei der 2. Etappe bereits bei 11,2 Prozent.Auch bei den jüngeren Zuschauern musste das Erste zurückstecken, denn gestern waren nur 0,12 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren vor den Bildschirmen dabei. Der Marktanteil belief sich damit auf 5,1 Prozent, auch in dieser Kategorie war man bei der 2. Etappe mit 0,23 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,2 Prozent bereits deutlich besser. Weiter geht es heute mit der 6. Etappe der Tour und der Strecke zwischen Tours und Châteauroux.