TVNow macht Doku-Serie über Schwesta Ewa

Vermischtes

Ende Juli startet der RTL-Streamingdienst eine sechsteilige Doku-Reihe mit dem Titel «Schwesta Ewa – Rapperin. Häftling. Mutter.».

Dass die Rapperin Schwester Ewa bisher ein bewegtes Leben hatte, lässt sich nicht nur anhand ihrer Songtexte festmachen. TVNow blickt ab dem 29. Juli hinter die Fassade des ehemaligen Deutschrap-Superstars, denn im Februar 2021 wurde die gebürtige Polin nach zwei Jahren und sechs Monaten aus der Haft entlassen. 2017 wurde sie wegen 35-facher Körperverletzung, Steuerhinterziehung und Förderung sexueller Handlungen Minderjährigen verurteilt. In der Doku-Seriesoll die Geschichte einer Frau erzählt werden, die zeitlebens um Freiheit ringt. Dabei werden Fragen nach ihren Plänen und Wünschen für die Zukunft erörtert und ob sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen möchte.In den sechs Folgen, die „intime, teilweise schockierende, aber vor allem sehr persönliche Einblicke“ in ihr Leben geben, kommen zahlreiche Weggefährten zu Wort, die das gesamte Bild der polarisierenden Musikern zeichnen. Unter anderem werden die Rapper und Produzenten Xatar und SSIO, die Rapperinnen Katja Krasavice, JUJU und Visa Vie sowie ihre Kindheitsfreunde, Ex-Kolleginnen und Prozessbeteiligte wie Polizei und Richter zu hören und sehen sein.TVNow veröffentlich die sechsteilige Doku-Serie als Box-Set am 29. Juli und begleitet darin Schwester Ewas erste Schritte nach der Haftentlassung und reist mit ihr an die Orte, die sie geprägt haben. Für die Produktion von «Schwesta Ewa – Rapperin. Häftling. Mutter.» war Film Five GmbH verantwortlich.