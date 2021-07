VOX blickt auf «Die wundervolle Welt der Liebe»

TV-News

Ein Promi-Panel kommentiert in «Die wundervolle Welt der Liebe» „außergewöhnliche, unterschiedliche und ganz schön skurrile Paare“.

Der Kölner Privatsender VOX tut einiges für die Liebe, sei es in Formaten wie «First Dates», «Zwischen Tüll und Tränen» oder «Frooncks wundervolle Welt der Hochzeiten», von dem am 13. Juli eine neue Folgen ausgestrahlt wird. Ab dem 27. Juli blickt man dann in zwei Sendungen auf sozusagenLiebe. Denn für jenen Dienstag hat VOXangekündigt.In dem Docutainment-Format blicken verschiedene Promis und Promi-Paare auf andere außergewöhnliche, unterschiedliche und teils bekannte Pärchen und kommentieren, was diese Liebe zwischen zwei auf den ersten Blick so unterschiedliche Menschen ausmacht. Thema werden unter anderem Reiner und Sylvia Calmund, Martina Big und Ehemann Michael sowie Harald Glööckler und Dieter Schroth.Mit dabei sind Mirja Du Mont mit Freundin Jeanette, Danni Büchner und Ennesto Monté, Panagiota Petridou und Nina Moghaddam, Ross Antony und Paul Reeves, Steffi und Roland Bartsch, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis beziehungsweise mit ihrer Mutter Iris Klein, Peggy Jerofke und Steff Jerkel, die aus «Goodbye Deutschland» bekannt sind sowie Oliver und Pauline Petszokat.