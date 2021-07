60 Jahre Diana: Top-Quoten beim Gesamtpublikum

Quotennews

Der überwiegende Teil der Zuschauer waren über 50 Jahre alt. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen liefen einige Formate richtig gut.

Am Donnerstagabend schickte RTL das Specialauf Sendung. Das Format mit Frauke Ludowig, das unter anderem der Frage nachging, wie die royale Königswelt aussehen würde, wenn „Lady Di“ nicht in Paris verstorben wäre. Die knapp zweistündige Sendung erreichte 2,85 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von 10,8 Prozent ein. Bei den Umworbenen sorgte man für 0,92 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 14,7 Prozent.Zwischen 22.25 und 00.00 Uhr war Frauke Ludowig auch inzu sehen. 2,04 Millionen Menschen verfolgten die Interviews mit Prinzessin Delphine von Belgien, Adelsexperte Jürgen Worlwitz, Historikerin Reinildis von Ditzhuyzen oder Journalist und Moderator Jeroen Snel. Die RTL-Reportage erzielte einen Marktanteil von 13,6 Prozent. In der Zielgruppe sorgte man für 0,51 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,0 Prozent.Auch das Tagesprogramm war mit Dokus um Diana gespickt.erreichte um 10.00 Uhr 0,23 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr die Doku über die 70er nur 8,2 Prozent Marktanteil ein. Im Anschluss beschäftigte man sich mit den 80er Jahren, das wollten 0,39 Millionen Menschen sehen. Der Marktanteil verbesserte sich auf 10,6 Prozent.beschäftigte sich mit der Prinzessin der Herzen. 0,71 Millionen Menschen sahen das einstündige Format, das auf 15,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kam.wurde mit „Die 1990er“ fortgesetzt, das wollten 0,64 Millionen Zuschauer sehen. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 10,7 Prozent. Zwischen 16.00 und 17.30 Uhr verfolgten 0,93 Millionen Menschensehen, das auf 11,6 Prozent kam.