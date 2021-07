Sky bringt «Friends: The Reunion» auf Deutsch

TV-News

Sky macht das Spezial der Kultkomödie aus den 90ern, «Friends», auf Sky One sowie Sky Ticket und Sky Q in Deutsch oder Englisch verfügbar.

Das 120 minütige Special der 90er Kultserie,kommt nun auch in deutscher Synchronfassung zu Sky. Ab Dienstag, dem 17. August um 20:15 Uhr können sich die Sky One-Zuschauer sowie Sky Ticket- und Q-Benutzer auf ein Wiedersehen mit den «Friends»-Stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer freuen.Auch der Originalschauplatz der Komödie wird für das Special in Stage 24 des Warner Bros.-Geländes in Burbank wieder aufgebaut und darf dabei zahlreiche prominente Gäste wie David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliot Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon sowie Malala Yousafzai begrüßen.ist eine Produktion der Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon, Fulwell 73 productions und Bright/Kauffman/Crane Productions. Die Regie führte Ben Winston, der auch für die Produktion mit den Original «Friends»-Produzenten Kevin Bright, Marta Kaufmann und David Crane verantwortliche war. Die ausführenden Produzenten des Specials bestehen aus den Hauptdarstellern Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc sowie Perry und Schwimmer, während die Rolle des Executive Producers Emma Conway, James Longman und Stacey Thomas-Muir übernahmen. Die deutsche Fassung ist größtenteils mit Voice-Over versehen und stellenweise synchronisiert.