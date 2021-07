Filmübertragungen versuchen sich gegen starke Fußball-Konkurrenz zu behaupten

Quotennews

Der stärkste Verfolger war das Drama im Ersten. Deutlich weniger erfolgreich starteten ProSieben und RTLZWEI. Hier lief es dann jeweils für den zweiten Film des Abends besser.



Das Erste startete mit demin die Primetime, wofür sich 2,42 Millionen Fernsehende interessierten. Somit kam ein annehmbarerer Marktanteil von 9,0 Prozent zustande. Bei den 0,33 Millionen Jüngeren stand ein akzeptables Ergebnis von 5,1 Prozent auf dem Papier. Im Anschluss lief die Wiederholung des Dramas, welches erstmals 2019 ausgestrahlt wurde. Die 2,82 Millionen Zuschauer landeten bei einem soliden Marktanteil von 10,2 Prozent. Bei den 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen stürzte die Quote jedoch auf schwache 3,5 Prozent ab.Auch einige der privaten Sender versuchten ihr Glück mit einer Filmübertragung. So strahlte ProSieben den Actionfilmaus, welcher mit 0,80 Millionen Fernsehenden einen mäßigen Marktanteil von 3,0 Prozent erzielte. Die 0,25 Millionen Umworbenen kamen nicht über eine mickrige Sehbeteiligung von 3,5 Prozent hinaus. Mitstieg der Marktanteil bei 0,60 Millionen Filmfans auf einen guten Wert von 4,5 Prozent. In der Zielgruppe stieg die Reichweite auf 0,27 Millionen Menschen, so dass auch der Marktanteil einen Sprung auf passable 7,4 Prozent machte.RTLZWEI startete mit der Komödievor 0,38 Millionen Zuschauern in den Abend. Hier wurde jedoch ein schwacher Marktanteil von nur 1,4 Prozent gemessen. Die 0,26 Millionen Werberelevanten erreichten akzeptable 3,6 Prozent. Dem Thrillerdramagelang mit 0,56 Millionen Fernsehenden eine deutliche Steigerung auf hohe 3,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,21 Millionen Jüngeren endete der Abend mit einer soliden Quote von 4,8 Prozent.