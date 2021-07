«Die ultimative Chart Show» hält sich trotz starker Konkurrenz auf zufriedenstellendem Niveau

Quotennews

Im Vergleich zur Vorwoche verlor die Wiederholung nicht allzu viele Zuschauer. In der Zielgruppe vergrößerte sich das Publikum sogar leicht.



füllte die Primetime bei RTL am gestrigen Abend. In der Wiederholung aus dem Jahr 2019 waren Jasmin Wagner, DJ Bobo und Alex Christensen bei Oliver Geissen zu Gast. Außerdem hatten unter anderem Andrea Bocelli, Pur und die Kelly Family einen Auftritt. Ohne Fußballkonkurrenz erreichte das Format in der Vorwoche 1,48 Millionen Fernsehende sowie einen passablen Marktanteil von 7,2 Prozent. Bei den 0,54 Millionen Jüngeren kam eine solide Quote von 10,3 Prozent zustande.Wie zu erwarten, verlor der Sender am gestrigen Abend mit der parallelen Übertragung des Viertelfinales zwischen Italien und Belgien an Zuschauern. Dennoch hielt sich RTL bei 1,38 Millionen Fernsehenden und landete folglich bei einem mauen Marktanteil von 5,8 Prozent. In der Zielgruppe legte das Programm hingegen sogar leicht zu und bewegte 0,55 Millionen Umworbene zum Einschalten. Die Sehbeteiligung ging jedoch auf einen akzeptablen Wert von 8,7 Prozent zurück.Das erfolgreichste Programm des Senders war am gestrigen Tag, was ab 18:45 Uhr gesendet wurde. Hierfür schalteten 2,55 Millionen Interessenten ein, was in einem starken Marktanteil von 13,0 Prozent resultierte. Die 0,58 Millionen Werberelevanten brachten es auf einen guten Wert von 13,2 Prozent. Daraufhin liefvor 1,61 Millionen Fernsehenden und 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Hier wurden passable 7,6 sowie akzeptable 9,3 Prozent Marktanteil gemessen.