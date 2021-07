Über elf Millionen Zuschauer sehen Italien-Sieg

Quotennews

Bei der EM 2016 waren jedoch bei einer vergleichbaren Viertelfinalpartie über 15 Millionen Fernsehende mit dabei.



Das ZDF übertrug am Freitag die beiden Viertelfinalpartien der EURO 2020. Ab 21.00 Uhr trafen in der Allianz Arena in München Belgien und Italien aufeinander. Die italienische Mannschaft sicherte sich den Sieg mit 2:1 und steht somit nun im Halbfinale am kommenden Dienstag. Zuvor startete der Vorbericht aus dem Studio in Mainz, für welchen bereits 9,34 Millionen Fernsehende einschalteten. Somit kam ein sehr starker Marktanteil von 34,7 Prozent zustande. Die 3,04 Millionen Jüngeren sorgten für ein ausgezeichnetes Ergebnis von 45,9 Prozent.Mit dem Anpfiff vergrößerte sich die Reichweite auf 11,21 Millionen Zuschauer. Dies hatte eine herausragende Quote von 41,6 Prozent zur Folge. Bei den 3,81 Millionen jüngeren Fußballbegeisterten waren überragende 52,5 Prozent Marktanteil möglich. Bei der EM 2016 schalteten im Vergleich insgesamt 15,74 Millionen Fernsehende für das erste Viertelfinale am späteren Abend, damals zwischen Polen und Portugal, ein. Hier war dem Sender ein noch deutlich besserer Marktanteil von 55,9 Prozent sicher.Zuvor lief bereits ab 18.00 Uhr das erste Viertelfinale zwischen der Schweiz und Spanien. Die beiden Mannschaften begegneten sich in Sankt Petersburg. Die reguläre Spielzeit endete mit einem Stand von 1:1, woran sich auch in der Nachspielzeit nichts änderte. Im Elfmeterschießen setzte sich schließlich das spanische Team durch. Diese Partie ließen sich 8,62 Millionen Zuschauer nicht entgehen und belegten somit 39,8 Prozent des Marktes. Die 2,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei einem überzeugenden Ergebnis von 44,4 Prozent.