ProSieben hängt mit «King Arthur» die restlichen privaten Sender ab

Quotennews

Als klarer Sieger ging am gestrigen Abend ProSieben aus dem Filmduell hinaus. «The Da Vinci Code» und «Manhattan Queen» lieferten RTL und Sat.1 akzeptable Ergebnisse.



ProSieben setzte sich zur gestrigen Primetime ohne große Probleme an die Spitze der privaten Sender. Der Actionfilm «King Arthur: Legend of the Sword» ► überzeugte 1,96 Millionen Fernsehende und bescherte dem Sender somit einen herausragenden Marktanteil von 7,5 Prozent. Auch bei den 0,78 Millionen Umworbenen war eine hohe Quote von 11,8 Prozent möglich. Der Science-Fiction-Filmschloss sich mit 0,69 Millionen Zuschauern und einem weiterhin starken Marktanteil von 6,9 Prozent an. Die 0,27 Millionen Jüngeren erzielten noch gute 10,1 Prozent.Stärkster Verfolger war RTL mit dem Thriller. 1,54 Millionen Filmfans reichten hier jedoch nur für einen mäßigen Marktanteil von 6,1 Prozent. Die 0,64 Millionen Werberelevanten fuhren zumindest passable 10,1 Prozent ein. Mit dem Thrillerwuchs die Quote bei 0,73 Millionen Fernsehenden auf einen guten Wert von 8,8 Prozent. Bei den 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde ein annehmbarer Marktanteil von 9,5 Prozent ermittelt.Sat.1 hatte die Komödie «Manhattan Queen» ► im Programm, für welche sich 1,19 Millionen Fernsehzuschauer interessierten. Dies glich einem akzeptablen Marktanteil von 4,4 Prozent. Deutlich besser lief es für den Sender bei den 0,62 Millionen Umworbenen. Hier freute sich Sat.1 über eine hohe Sehbeteiligung von 9,1 Prozent. RTLZWEI übertrug das Boxerdrama, für welches jedoch nur 0,32 Millionen Fernsehende einschalteten. Dies resultierte in enttäuschenden 1,2 Prozent Marktanteil. Viel besser lief es auch bei den 0,17 Millionen Jüngeren mit schwachen 2,6 Prozent nicht.