Knapp einen Monat nach Kinostart: «Chaos Walking» kommt zu Sky

Der Sci-Fi-Film «Chaos Walking» findet seinen Weg kurz nach der Kino-Premiere auch auf die heimischen Bildschirme.

Die Kino-Saison in Deutschland hat mit dem Juli quasi erst so richtig begonnen, denn nun öffnen auch große Ketten wie Cinemaxx ihre Türen. Zuvor hatte man nur vereinzelt die Möglichkeit wieder vor der großen Leinwand Platz zu nehmen und Titel wie, der seit dem 17. Juni in den hiesigen Lichtspielhäusern ausgestrahlt wird, zu sehen. Das Interesse am Kinobesuch ist trotz Öffnung allerdings eher niedrig. Durch eine Vereinbarung mit Studiocanal hat sich Sky nun die Ausstrahlungsrechte an «Chaos Walking» gesichert.Der Pay-TV-Sender zeigt den Science-Fiction-Film ab dem 15. Juli im Sky Cinema Paket und auf Sky Ticket auf Abruf. Für den Film werden keine zusätzlichen Kosten berechnet und steht über Sky Q auch in UHD-Qualität zu Verfügung. „Durch eine Vereinbarung mit unserem Partner Studiocanal präsentieren wir den brandneuen Studiocanal Kinofilm «Chaos Walking» schon ab 15. Juli bei Sky. Der mitreißende und starbesetzte Sci-Fi-Film, der bereits in den endlich wieder geöffneten Kinos mit Erfolg angelaufen ist, ist ein weiteres aktuelles Filmhighlight, das Sky Kunden im Cinema Paket genießen können“, erklärt Matthias Kistler, Vice President Acquistions bei Sky Deutschland.In dem Film versucht Tom Holland zusammen mit Daisy Ridley hinter die Geheimnisse eines von Menschen kolonisierten Planeten zu kommen. Neben Holland und Ridley sind auch Mads Mikkelsen, Nick Jonas, Kurt Sutter, Demián Bichir, David Oyelowo, Óscar Jaenada, Olunike Adeliyi und Cynthia Erivo zu sehen. Doug Liman führte nach einem Drehbuch von Patrick Ness und Christopher Ford Regie. «Chaos Walking» basiert auf dem Roman "New World: Die Flucht" von Patrick Ness.