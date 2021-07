Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen «Nord Nord Mord – Sievers und die tödliche Liebe» im ZDF? Konnte der «The Big Bang Theory»-Marathon bei ProSieben ohne fußballerische Konkurrenz überzeugen?

Es war der Abend der Marathon-Programmierungen, denn sowohl VOX als auch ProSieben sendete bis Mitternacht ein und dieselbe Sendung. Für den Sender mit der roten Kugel gingan den Start. Die acht Folgen verzeichneten durchschnittlich 0,55 Millionen Zuschauer, was im Schnitt 2,6 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. In der Zielgruppe lag der Wert bei 5,0 Prozent. Bei der roten Sieben holten die Nerds vonim Mittel 0,78 Millionen Seher und einen Zielgruppenanteil von 8,8 Prozent. Insgesamt holte man eine Quote von 3,6 Prozent.Auch RTL setzte bis eine halbe Stunde vor Mitternacht auf dasselbe Format, denn ab 20:15 Uhr gab eszu sehen, das 1,47 Millionen verfolgten. Mit 0,75 Millionen Umworbenen waren 11,0 Prozent möglich. Insgesamt holte man 5,4 Prozent auf dem Quotenmarkt. Das Erste zeigte den Spielfilmvor 4,49 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, wovon 0,90 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren. Die blaue Eins holte damit Marktanteile von 16,2 Prozent insgesamt und 12,9 Prozent bei den Jüngeren. Im Anschluss gab es die begleitende Dokumentation, die noch 3,84 Millionen verfolgten, womit 16,7 Prozent Sehbeteiligung markiert wurden. Bei den Jüngeren standen 10,9 Prozent zu Buche.Das reichweitenstärkste Programm des Abends war eine Krimi-Wiederholung im ZDF sahen 6,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was 23,5 Prozent des Gesamtmarktes entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen generierte der Mainzer Sender mit 0,65 Millionen 9,4 Prozent. Dasinformierte danach noch 4,74 Millionen Wissbegierige. Die Quoten lagen bei 18,6 und 9,8 Prozent. Kabel Eins lockte mit1,12 Millionen Zuschauer an, wovon 0,48 Millionen aus der umworbenen Zuschauerschaft kamen. Die Marktanteile lagen bei starken 4,1 und 6,9 Prozent. RTLZWEI baute aufund begann die Primetime mit 0,52 Millionen Sehern.steigerte die Reichweite dann auf 0,81 Millionen. Die Anteile auf dem Gesamtmarkt stiegen von 1,9 auf 3,4 Prozent, in der Zielgruppe wurden erst 3,3 und dann 5,1 Prozent ausgewiesen.