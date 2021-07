«Tilo Neumann und das Universum»-Marathon fällt durch

Quotennews

Nicht eine der acht Folgen der mit Christoph Maria Herbst besetzten Serie schaffte den Sprung über die eine Million Zuschauer.

Der Privatsender VOX nutzte den spielfreien Wochentag und setzte seinen Zuschauern eine Marathon-Programmierung vonvor. Von der TVNow-Serie, die mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle besetzt ist, gab es bis 0:15 Uhr alle acht knapp 30-minütigen Episoden nacheinander. Zu Beginn versammelten sich 0,65 Millionen Zuschauer vor der heimischen Mattscheibe, um zu sehen, wie Herbst als Lehrer am letzten Tag vor den Sommerferien klar wird, wie sinnlos sein Leben ist und er daraufhin beschließt, Selbstmord zu begehen. Der Marktanteil der ersten Episode lag bei schlechten 2,4 Prozent.In der Zielgruppe lief es kaum besser, denn dort wurde eine Reichweite von 0,30 Millionen Umworbenen ermittelt, was sich in einem Marktanteil von weit unterdurchschnittlichen 4,7 Prozent niederschlug. Die erfolgreichste Folge aus Quotensicht lief ab 21:40 Uhr, die insgesamt vierte Ausgabe. Dort holte man 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Schnitt brachte die Marathonprogrammierung VOX eine Gesamtreichweite von 0,55 Millionen ein, die Marktanteile lagen bei 2,6 Prozent insgesamt und 5,0 Prozent bei den Werberelevanten.Am Vorabend bat Mylene aus Ostwestfalen zu Tisch. 0,93 Millionen wollten sehen, was die 21-Jährige beiaufbot. Das sorgte für eine Sehbeteiligung von ausbaufähigen 4,2 Prozent. 0,31 Millionen junge Zuschauer interessierten sich für Mylenes Rezept für Tempeh Stroganoff mit Preiselbeeren an Reis, was zu einer Quote von annehmbaren 6,7 Prozent führte. Seit Ende Mai hat der VOX-Klassiker mit niedrigeren Quoten zu kämpfen.