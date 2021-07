«Opus Klassik»: Désirée Nosbusch ersetzt Thomas Gottschalk

TV-News

Die diesjährige des Klassik-Preisverleihung «Opus Klassik» wird nicht von Thomas Gottschalk moderiert. Stattdessen steht Désirée Nosbusch im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt auf der Bühne.

Nachdem die Verleihung des Musikpreises Echo 2018 eingestellt worden war, werden herausragende Klassik-Künstler und -Tonträger mit dem Opus Klassik ausgezeichnet. Seitdem moderierte Thomas Gottschalk die Preisverleihung, die auch im ZDF übertragen wurde. Fürsteht diesmal allerdings nicht der ehemalige «Wetten, dass…?»-Moderator im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt auf der Bühne, sondern Désirée Nosbusch, die in diesem Jahr die Moderation übernimmt.„Mit acht fing ich im Konservatorium in Luxemburg mit Musiklehre an und verliebte mich in die Klavierstücke von Bach. Als ich mit 15 «Hits von der Schulbank» im ZDF moderierte, wurde mir die Bandbreite meiner Musikbegeisterung erst so richtig bewusst. Ich empfinde es als eine Ehre, die Moderation des «Opus Klassik» von meinem großartigen Kollegen Thomas Gottschalk übernehmen zu dürfen. Es ist wie ein Nachhausekommen!“, erklärte Nosbusch begeistert, die 2018 zuletzt bei der «Sommernachtsmusik» ein Klassik-Event im ZDF moderierte.Das ZDF überträgt die Gala am 10. Oktober live zeitversetzt ab 22:15 Uhr. Dabei treten einige der diesjährigen Preisträger live auf, andere werden in Videos vorgestellt. Es spielt das Konzerthausorchester unter der Leitung von Cornelius Meister.