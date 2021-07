Logische Konsequenz: Disney stellt FOX Channel ein

TV-News

Laut eines Vertrages muss Disney den Namen FOX tilgen.

Es war nur eine Randbemerkung – aber die hatte es in sich. Das Branchenblatt ‚Variety‘ berichtete vor rund eineinhalb Jahren, dass die Fusion von ‚Old Fox‘ und Disney beinhaltet, dass der Unterhaltungskonzern den Namen ‚Fox‘ langfristig aus allen Aktivitäten streichen muss. 20th Century Fox Television wurde beispielsweise zu 20th Television, weitere Umbenennungen folgten.Zuletzt war unklar, ob der Disney-Konzern seinen deutschsprachigen Deutschland-Kanal FOX Channel fortführt oder einen anderen Namen wie beispielsweise FX wählt. Aus den Vereinigten Staaten von Amerika kann nun grünes Licht, dass der Kanal zum 30. September 2021 eingestellt wird. Damit folgt man einer internationalen Ausrichtung, die den Streamingdienst Disney+ in den Mittelpunkt stellt. Verrückt ist aber die Tatsache, dass Disney mit seinem Streaming-Angebot noch Milliarden an US-Dollar verbrennt, während die internationalen Disney- und FOX-Channel zu den lukrativsten Geschäftseinheiten gehörten.Die Inhalte der FOX-Studios, ABC Signature und Studios werden bei Disney+ unter dem indischen Label „Star“ gesammelt. Der Name war im Übrigen auch Teil des FOX-Kaufs. Das ‚New Fox‘ besteht derzeit aus FOX News, den Streamingdienst FOX Nation, FOX Business Network, FOX Sports, das Network FOX Entertainment, das Streamingangebot Tubi und die 29 Lokalsender, die unter der Einheit FOX TV Stations gebündelt werden.