Quizshows laufen bei Sat.1 weiterhin schlecht

Quotennews

Auch ohne die Euro 2020 im Gegenprogramm kommt Sat.1 nicht auf die Beine.

Am Dienstag setzte Sat.1 auch weiterhin auf seine Quizshow am Vorabend. Los ging es mit, in dem drei Teams eine Münze über ein Spielfeld in verschiedene Fächer mit Gewinnbeträgen rollen. In dieser Ausgabe traten Oli P. und Eireen (50), Fernanda Brandão und Michael (46) sowie Viviane Geppert und Tim (32) an.Das von Ross Anthony moderierte Quiz unterhielt lediglich 0,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Sendung verbuchte einen Marktanteil von 3,4 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr die Sendung 0,17 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 5,1 Prozent. Um 19.00 Uhr stand dasauf dem Programm.Am Dienstag waren Lisa Feller, Miriam Höller, Alexander Klaws und Bernd Stelter zu Gast. Das von Ruth Moschner moderierte Quiz sorgte für 0,76 Millionen Zuschauer und spülte einen Marktanteil von 3,4 Prozent ein. Bei den Werberelevanten fuhr das fast einstündige Quiz 0,29 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 6,5 Prozent.