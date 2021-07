14,59 Millionen wollten wissen: Italien oder Spanien? 🇮🇹 🇪🇸

Quotennews

Das Halbfinale der UEFA Euro 2020 war am Dienstag natürlich die gefragteste Sendung.

Das Erste strahlte am Dienstagabend das erste Halbfinale der UEFA Europameisterschaft 2020 aus. Die verbleibenden drei Partien werden alle aus London übertragen. Obwohl in Großbritannien die Corona-Mutation Delta sich ausbreitet, war das Stadion mit etwa 60.000 Fans gefüllt. Die Politik schlug Alarm, die UEFA hingegen ließ sich von diesem Plan nicht bremsen.Die Halbfinale, in dem Italien durch Elfmeterschießen gewann, verfolgten 14,59 Millionen Zuschauer. 52,4 Prozent Marktanteil verbuchte die Partie mit dem Kommentar von Tom Bartels. Bei den jungen Zuschauern verbuchte die mehrstündige Übertragung 4,94 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 60,7 Prozent. Die Vor-, Zwischen- und Nachberichte mit Jessy Wellmer und Alexander Bommes unterhielten 6,82 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 31,6 Prozent. 2,25 Millionen junge Menschen waren dabei und sorgten für einen Marktanteil von 39,3 Prozent.Ab 00.20 Uhr gingen Esther Sedlaczek und Micky Beisenherz auf Sendung. Derunterhielt 1,46 Millionen Zuschauer, 0,61 Millionen gehörten zu den jungen Menschen. Die Marktanteile lagen bei 19,7 bei allen sowie 28,7 Prozent beim jungen Publikum.